Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

Remco Evenepoel is uitstekend aan zijn seizoen begonnen met drie overwinningen. Volgende week gaat hij aan de slag in Valencia, ook daar zal Evenepoel wellicht voor de aanval kiezen.

Perfecte start in 2026 voor Evenepoel

Een overwinning in een ploegentijdrit, een solo van zo'n 50 kilometer en nog een korte solo van 2,5 kilometer. Voor Remco Evenepoel is 2026 bijzonder goed begonnen en twee keer koerste Evenepoel heel aanvallend.

"Het was de juiste keuze om de drie races op Mallorca te rijden en ze zo lang mogelijk zo hard mogelijk te maken. Alleen zo zet ik stappen vooruit", zegt Evenepoel bij HLN. Hij wil deze lijn nu doortrekken.

Vanaf woensdag staat Evenepoel opnieuw aan de start, dan rijdt hij de vijfdaagse Ronde van Valencia. In 2022 stond hij er nog eens aan de start, toen won Evenepoel een rit en werd hij tweede in het eindklassement.

Hoe kan Evenepoel nog verbeteren?

Voor Evenepoel zal het nu het belangrijkste worden om zijn vorm vast te houden en zelfs nog wat verder aan te scherpen? En de olympische kampioen weet ook hoe hij dat kan doen in Valencia.

"Maar zal ik blijven werken op hoge intensiteit - die ik automatisch ook zal opdoen in de komende koersen - en tempowisselingen: het aanvallen en die inspanning blijven doortrekken", besloot Evenepoel nog.