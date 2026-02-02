Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

Bij fusieploeg Lotto-Intermarché liggen twee Belgen in de lappenmand. Lars Craps moest onder het mes door een knieblessure, Lionel Taminiaux liep dan weer een breuk op in koers.

Taminiaux en Craps in de lappenmand

Zondag liep het in de Cadel Evans Great Ocean Road Race mis voor Lionel Taminiaux. De 29-jarige Belg kwam ten val en liep daarbij een breuk op aan zijn sleutelbeen. Hij zal in België onder het mes gaan.

Taminiaux zal wellicht wel een deel van het voorjaar missen. Dat is ook het geval voor Lars Craps (24), hij zal de start van zijn seizoen moeten uitstellen door een knieblessure en gaat ook onder het mes.

Vorig jaar had Craps ook al last van dezelfde aandoening, toen aan zijn andere knie. Craps lag daardoor tussen eind februari en eind juni in de lappenmand. Hij mist dus voor het tweede jaar op rij het klassieke voorjaar.

Craps mist alweer het voorjaar

"Na medisch overleg door onze medische staf werd een operatie aangeduid als de meest betrouwbare optie om een volledig herstel te ondersteunen en latere problemen in zijn carrière te voorkomen", meldt Lotto-Intermarché.



"Het doet echt pijn om voor het tweede jaar op rij alle voorjaarswedstrijden te moeten missen. Op dit moment is het moeilijk om onder woorden te brengen hoe teleurgesteld ik ben. Toch ben ik al gemotiveerd om me volledig te focussen op het herstelproces en te werken aan een comeback."