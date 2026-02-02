"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK

"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Niels Vandeputte was voor het WK een van de outsiders voor een medaille. Ziekte gooide roet in het eten en Vandeputte kwam pas als 27ste over de streep.

Wat ging er mis met Vandeputte op het WK?

Vrijdag pakte Niels Vandeputte met het Belgische team nog brons in de mixed relay, maar 's nachts ging het mis. "Ik denk rond een uur of twee, even naar het toilet. Een uur later weer naar het toilet", doet Vandeputte zijn verhaal bij Live Slow Ride Fast. 

"Inderdaad wel diarree, maar gelukkig niet moeten overgeven, dat was nog de meevaller. Dan word je zaterdagochtend wakker... niet ontbeten, geen eetlust, je voelt je niet goed. Het enige wat je dan wilt doen, is in je bed liggen."

Zaterdag keerde Vandeputte naar huis, kon hij goed eten en had hij ook een relatief goede nacht. Hij hoopte dan ook nog een goed WK te rijden, maar dat bleek al snel ijdele hoop. "Ik heb er niet heel veel woorden voor."

Vandeputte zakte snel weg op WK

"Ik had al heel snel een verkampt gevoel in mijn maag. Echt een misselijk gevoel, vanaf het moment dat ik een beetje kracht zette." Nochtans stond Vandeputte met een goed gevoel aan de start van het WK. 


"Uiteindelijk lieg je een beetje tegen jezelf, om zo positief mogelijk te blijven." Vandeputte kwam uiteindelijk als 27ste over de streep, op ruim vier minuten van Van der Poel. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Niels Vandeputte

Meer nieuws

"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

17:00
Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

16:30
Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

16:00
Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

15:00
"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

13:30
"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

13:00
Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

12:30
"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

12:00
🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

11:00
Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

10:00
Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en deelt prikje uit aan ex-ploeg

Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en deelt prikje uit aan ex-ploeg

09:00
Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

08:30
1
Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

08:00
Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

07:30
Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

07:00
Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier op

Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier op

21:30
Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

20:30
Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

20:00
Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

19:00
Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

18:30
Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

18:00
"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

01/02
Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

01/02
🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons

🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons

01/02
Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

01/02
Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

01/02
Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

01/02
"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

01/02
Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging

Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging

01/02
Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

01/02
Diskwalificatie en afgevoerd naar ziekenhuis: Nobert Riberolle kent verdict

Diskwalificatie en afgevoerd naar ziekenhuis: Nobert Riberolle kent verdict

01/02
"Doe dat alsjeblieft niet": Van Aert spelt Nys en co de les voor WK veldrijden

"Doe dat alsjeblieft niet": Van Aert spelt Nys en co de les voor WK veldrijden

01/02
Elk WK hetzelfde vraagstuk: zijn de renners ploegmaat van Van der Poel of van de Belgen?

Elk WK hetzelfde vraagstuk: zijn de renners ploegmaat van Van der Poel of van de Belgen?

01/02
Kopecky spreekt stevige ambities uit ondanks aanzienlijk programma

Kopecky spreekt stevige ambities uit ondanks aanzienlijk programma

01/02
Kan Thibau Nys ziekte vermijden? Sven Nys onthult plan van aanpak

Kan Thibau Nys ziekte vermijden? Sven Nys onthult plan van aanpak

01/02
📷 Tadej Pogacar pakt verrassend uit met opvallende nieuwe look

📷 Tadej Pogacar pakt verrassend uit met opvallende nieuwe look

01/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Sven Nys Wout Van Aert Tadej Pogacar Marion Norbert-Riberolle Michael Vanthourenhout Niels Vandeputte Adrie Van Der Poel Mario De Clercq Toon Aerts Niels Albert Lotte Kopecky Maxim Van Gils Angelo De Clercq Eddy Merckx Paul Herygers Tibor Del Grosso Lucien Van Impe

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved