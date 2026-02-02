"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK

Niels Vandeputte was voor het WK een van de outsiders voor een medaille. Ziekte gooide roet in het eten en Vandeputte kwam pas als 27ste over de streep.

Wat ging er mis met Vandeputte op het WK?

Vrijdag pakte Niels Vandeputte met het Belgische team nog brons in de mixed relay, maar 's nachts ging het mis. "Ik denk rond een uur of twee, even naar het toilet. Een uur later weer naar het toilet", doet Vandeputte zijn verhaal bij Live Slow Ride Fast.

"Inderdaad wel diarree, maar gelukkig niet moeten overgeven, dat was nog de meevaller. Dan word je zaterdagochtend wakker... niet ontbeten, geen eetlust, je voelt je niet goed. Het enige wat je dan wilt doen, is in je bed liggen."

Zaterdag keerde Vandeputte naar huis, kon hij goed eten en had hij ook een relatief goede nacht. Hij hoopte dan ook nog een goed WK te rijden, maar dat bleek al snel ijdele hoop. "Ik heb er niet heel veel woorden voor."

Vandeputte zakte snel weg op WK

"Ik had al heel snel een verkampt gevoel in mijn maag. Echt een misselijk gevoel, vanaf het moment dat ik een beetje kracht zette." Nochtans stond Vandeputte met een goed gevoel aan de start van het WK.



"Uiteindelijk lieg je een beetje tegen jezelf, om zo positief mogelijk te blijven." Vandeputte kwam uiteindelijk als 27ste over de streep, op ruim vier minuten van Van der Poel.