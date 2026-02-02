🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

Voor Mathieu van der Poel werd het WK veldrijden in Hulst historisch met zijn achtste wereldtitel. Voor het WK kende hij al pech, na het WK onmoette hij de Nederlandse koning.

Tijdens het WK veldrijden liep alles vlekkeloos voor Mathieu van der Poel. De Nederlander reed in de tweede van acht ronden weg van Tibor Del Grosso en Thibau Nys en reed zonder problemen naar zijn achtste wereldtitel.

Van der Poel reed lek voor het WK

Dat was echter niet het geval voor het WK. Van der Poel kwam met de fiets naar Hulst en hij kende onderweg pech. "Gelukkig kon ik het oplossen met 'plugs', maar de auto was ook niet ver weg", citeerde In de Leiderstrui Van der Poel op zijn persconferentie achteraf.

"Zaterdag hadden een aantal mannen van de selectie namelijk ook al lek op weg naar het parcours." Daarom had bondscoach De Knegt ervoor gezorgd dat er aan auto achter Van der Poel reed, maar die hulp had hij dus niet nodig.

Van der Poel ontmoet koning Willem-Alexander

Na het WK was er Van der Poel ook nog een speciaal moment. Hij had achter en op het podium een ontmoeting met koning Willem-Alexander. "Hij was trots op mij en Tibor, zei hij", vertelde Van der Poel erover.

"Het was heel gaaf dat hij hier was om de Nederlandse delegatie te ondersteunen. Hij heeft kunnen zien wat voor mooi evenement dit was, op een unieke locatie."



Lees ook... Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel›