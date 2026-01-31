Genieten maal drie: Evenepoel zegt wat er na triomftocht in Mallorca op programma staat

Remco Evenepoel rondde zijn driedaagse op Mallorca succesvol af. Na drie opeenvolgende zeges blikte hij vooruit op zijn volgende doelen.

Driedaagse op Mallorca

Evenepoel begon zijn verblijf met de ploegentijdrit, gevolgd door een lange solo-overwinning op vrijdag. Op zaterdag voegde hij daar de Trofeo Andratx‑Pollença aan toe. “Ik heel blij ben met mijn drie zeges”, klonk het bij Sporza. De renner rekende op de slotklim af met Mathys Rondel en bevestigde zo zijn sterke seizoensstart.

Volgens Evenepoel verliep de driedaagse volgens plan. Hij benadrukte dat hij oorspronkelijk enkel voor de ploegentijdrit naar Mallorca was afgereisd, maar uiteindelijk twee extra wedstrijden toevoegde. In beide bijkomende koersen kon hij opnieuw juichen aan de finish.

Tijdens zijn evaluatie gaf hij aan dat het team vooraf wist dat de laatste rit kansen bood. De wind zou volgens hem een bepalende factor worden, maar het resultaat stemde hem tevreden. Hij wees erop dat de eerste overwinning altijd bijzonder blijft, al beschouwt hij de ploegentijdrit als een gezamenlijke inspanning.

Vooruitblik op Valencia

Na zijn succesvolle driedaagse richt Evenepoel zijn aandacht op het Spaanse vasteland. Daar staat de Ronde van Valencia op het programma. Hij gaf aan dat hij uitkijkt naar de volgende wedstrijden en dat zijn voorbereiding volgens schema verloopt.

De vraag blijft of hij zijn foutloze rapport kan doortrekken in Valencia. “Het is geweldig om je seizoen zo te beginnen. Ik ben blij met hoe alles ging en het is nu al uitkijken naar mijn volgende wedstrijden”, aldus onze landgenoot.