"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

Foto: © photonews

Lars van der Haar is op zijn laatste WK veldrijden 19de geworden. De Nederlander had lang uitzicht op een top tien, maar kon door een blessure geen topprestatie meer leveren.

Over zo'n drie weken in Oostmalle hangt Lars van der Haar zijn fiets definitief aan de haak, maar zijn laatste WK was al een soort afscheid voor de Nederlander. En daarin kon hij dus geen laatste keer schitteren. 

Een vijfde medaille op een WK bij de profs, Van der Haar pakte in 2016 en 2022 zilver en in 2013 en 2015 brons, zat er niet meer in. Van der Haar zat wel in de groep die streed voor de vierde plaats. 

Tot Van der Haar bij het van zijn fiets springen zijn knie stootte. "Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad aan mijn knie. Het was einde wedstrijd", zei de Nederlander achteraf bij Sporza. Fietsen lukte nog amper voor Van der Haar. 

De pijn ebde na een halve ronde weer weg, maar zijn mooie ereplaats was ook gaan vliegen. Van der Haar kwam uiteindelijk als 19de over de streep in Hulst, op iets meer dan drie minuten van Mathieu van der Poel. 


"Ik probeerde te genieten, maar zo'n laatste ronde is dan niet echt leuk. Het was wel leuk met het publiek, ik moest er een traantje van laten", besloot de Nederlander nog in tranen. 

