"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

Het veldritseizoen van Mathieu van der Poel zit erop en dus gaat de focus naar de weg. Christoph Roodhooft zou de Nederlander graag al snel weer aan de start zien.

Rijdt Van der Poel de Omloop?

Mathieu van der Poel gaat nog enkele dagen skiën voordat hij weer naar Spanje trekt om te trainen en zich klaar te stomen voor het nieuwe wegseizoen. Waar en wanneer Van der Poel aan zijn seizoen begint, is nog niet duidelijk.

Vorig jaar liet Van der Poel het Vlaamse openingsweekend links liggen en startte hij drie dagen na de Omloop Nieuwsblad in de Ename Samyn Classic. En Van der Poel won die koers toen ook meteen.

Roodhooft wil Van der Poel graag in de Omloop

Als het van Christoph Roodhooft afhangt, dan staat Van der Poel dit jaar op 28 februari wel aan de start van de Omloop. "Ik vond dat vorig jaar jammer, want die wedstrijden zijn voor een Belgische ploeg belangrijk", zegt hij bij Wieler Revue.

"Ik denk ook dat het goed voor hem is, maar dan is de eerste vereiste wel dat zijn heropstart vlot gaat." Want veel tijd krijgt Van der Poel dan ook niet om zijn eerste koers voor te bereiden, iets meer dan twee weken.

Als Van der Poel het Vlaamse openingsweekend links laat liggen, dan zal hij wellicht pas aan het seizoen beginnen in Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart). De Strade Bianche (7 maart) zou opnieuw niet op zijn programma staan.