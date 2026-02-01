Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel heeft in Hulst een achtste keer de wereldtitel veldrijden gepakt. De Nederlander was oppermachtig, niemand kwam bij hem in de buurt.

Tien minuten, niet langer dulde Mathieu van der Poel iemand in zijn wiel op het WK veldrijden. De Nederlander nam afscheid van Thibau Nys en Tibor Del Grosso en reed 50 minuten alleen, op weg naar zijn achtste wereldtitel.

Achtste wereldtitel voor Van der Poel

De Nederlander kwam nooit in de problemen, had zelfs tijd voor een fietswissel halfweg en kon uitgebreid zijn achtste wereldtitel vieren. Daarmee is Van der Poel nu alleen recordhouder bij de mannen.

"Dit is heel speciaal. Toen ik prof werd wilde ik één keer wereldkampioen worden, om nu de meeste wereldtitels te hebben, dat is ongelooflijk." Ondanks zijn dominantie voelde Van der Poel zich niet helemaal top.

"Vorige week was ik misschien nog wat sterker en beter, maar dit parcours was heel anders. Ik wilde zeker zijn dat pech dit feestje niet zou verstoren en ik heb gedaan wat ik moest doen", stelde Van der Poel.

Van der Poel pakt uit met viering zoals Ronaldo

Van der Poel kwam over de streep met een viering zoals Cristiano Ronaldo. "We trekken veel sprintjes in Spanje en gebruiken dan veel vieringen. Die "Siiii" van Ronaldo wordt het vaakst gebruikt. Ik vond dit het geschikte moment."