'Sven Nys ziet toptalent in de cross vertrekken naar de broers Roodhooft'

David Haverdings (21) verlaat de ploeg van Sven Nys en trekt naar de broers Roodhooft. De Nederlander gaat er de weg en het veld combineren.

De Nederlander David Haverdings was zaterdag topfavoriet op het WK veldrijden voor beloften, maar hij stelde teleur. Haverdings werd pas veertiende op ruim een minuut van de Belgische wereldkampioen Aaron Dockx.

Haverdings brak dit seizoen door bij de beloften, hij won vier van de zes manches in de Wereldbeker en won ook het eindklassement. De Nederlander is wel bezig aan zijn laatste weken bij de ploeg van Sven Nys, waar hij sinds 2022 reed.

Haverdings naar Alpecin-Premier Tech

Volgens Het Nieuwsblad zal Haverdings op 1 maart Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions inruilen voor Alpecin-Premier Tech, de ploeg van de broers Roodhooft. Hij zou deel worden van het opleidingsteam op de weg.

Bij welke ploeg Haverdings zal rijden in het veld, Alpecin-Premier Tech of Crelan-Corendon, is nog niet duidelijk. Bij Alpecin-Premier Tech vindt Haverdings onder meer zijn land- en streekgenoot Tibor Del Grosso terug.

Lees ook... Straf! Sven Nys was ooit het verjaardagscadeau voor... Mathieu van der Poel›

Op de weg liet Haverdings zich in 2025 enkele keren opmerken. Zo werd hij zesde in de Antwerp Port Epic en 19de op het Europees kampioenschap op de weg bij de beloften.