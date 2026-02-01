"Doe dat alsjeblieft niet": Van Aert spelt Nys en co de les voor WK veldrijden

Foto: © photonews

Geen Wout van Aert aan de start van het WK veldrijden. De vijfvoudige vice-wereldkampioen had nog een boodschap voor de Belgen die het opnemen tegen Mathieu van der Poel.

Net als in 2024 laat Wout van Aert het WK veldrijden aan zich voorbij gaan. Door zijn enkelblessure zou hij nu ook niet aan de start kunnen staan, maar Van Aert zou enkel starten als hij kans maakte op de wereldtitel. 

Wie klopt Van der Poel op WK veldrijden?

Dan had Van Aert enkele keren moeten winnen tegen Van der Poel in de kerstperiode, wat hem niet lukte. Niemand slaagde daar echter in, Van der Poel won zijn twaalf wedstrijden waar hij aan de start stond. 

De Nederlander is dan ook dé topfavoriet om straks voor de achtste keer wereldkampioen te worden. De Belgen, met onder meer Thibau Nys, lijken slechts een waterkans te hebben op de regenboogtrui. 

Van Aert heeft advies voor Nys en co

Van Aert heeft dan ook een duidelijk advies voor de Belgen. "Rijd alsjeblieft niet voor de tweede plaats vanaf het begin. Ik heb genoeg zilveren medailles in mijn kast hangen", citeerde HLN Van Aert tijdens een talkshow georganiseerd door de Niels Albert Bike Store. 

Volgens Van Aert moet onder meer Thibau Nys proberen om Van der Poel te volgen en misschien over zijn limiet te gaan in plaats van meteen op het zilver te mikken van bij de start. 

Lees ook... "Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

"Het zal veel langer bijblijven als hij op dit WK drie ronden lang geprobeerd heeft om Mathieu te volgen dan dat hij van bij de start al koerst voor de zilveren of bronzen medaille", besloot Van Aert nog. 

Wout Van Aert

