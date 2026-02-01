Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

Of het WK in Hulst de laatste cross van Mathieu van der Poel was, dat staat nog niet vast. De Nederlander heeft de knoop daarover nog niet doorgehakt.

Met een achtste titel in het veldrijden heeft Mathieu van der Poel alles bereikt wat er te bereiken valt. Of hij volgend seizoen aan zich voorbij laat gaan of toch enkele crossen gaat rijden, heeft Van der Poel nog niet beslist.

Neemt Van der Poel afscheid van de cross?

"Ik heb het echt oprecht zelf nog niet beslist", zei Van der Poel bij VRT1. "Nu was de winter lang, maar dat is ook door de wegplanning. Als het seizoen langer is en je vroeger begint, dan is de winter minder lang."

Het is niet dat Van der Poel is uitgekeken op het veldrijden. "Ik cross nog steeds heel graag. Ik doe het graag en de trainingen zijn leuk, maar het is altijd een intense periode. Het is gewoon een gedachte om het misschien een jaar niet te doen."

Rijdt Van der Poel toch WK in 2027 en 2028?

Met Oostende in 2027 en Hoogerheide in 2028 worden de volgende twee WK's wel gereden op parcoursen waar Van der Poel al eens wereldkampioen werd. In 2021 in Oostende en in 2023 in Hoogerheide.

Lees ook... Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"›

Die WK's en mogelijk een negende en tiende wereldtitel laat Van der Poel misschien niet schieten. "Een seizoen met enkel het WK veldrijden is ook een optie, maar ik heb nog niets beslist", besloot Van der Poel nog.