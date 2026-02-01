Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging

Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Giel Lejeune heeft België een derde medaille bezorgd op het WK veldrijden. Bij de junioren pakte hij brons en strandde hij na een knotsgekke finale op amper tien seconden van goud.

Totale ommekeer in slotronde WK junioren

De Italiaan Filippo Grigolini was al snel weggereden van Giel Lejeune op het WK voor junioren. De Belg zag Grigolini steeds verder wegrijden en uit de achtergrond kwam ook de Nederlander Delano Heeren nog terug, die op en over Lejeune ging. 

Met een voorsprong van zo'n vijftien seconden leek Grigolini op weg naar de wereldtitel, maar de Italiaan viel nog twee keer in de slotronde. Heeren kwam erbij en liet de Italiaan achter, hij pakte de wereldtitel voor eigen volk. 

Lejeune ziek geworden op stage in Spanje

Lejeune, die op het EK derde werd en op het BK tweede, moest tevreden zijn met brons. "Ik ben wel een beetje teleurgesteld", zei Lejeune achteraf bij Sporza. Hij gaf wel toe dat Heeren en Grigolini gewoon beter waren. 

"Zoals velen ben ik ziek geweest op stage in Spanje. Ik denk dat ik dat procentje mis, maar daar kunnen we niks aan doen", ging Lejeune verder. Het parcours lag er door de regen ook anders bij dan zaterdag. 


Daardoor werd het spekglad en door de vermoeidheid werd het voor Lejeune ook moeilijker in de finale om zich nog te focussen in de gevaarlijke afdalingen. En dus werd het opnieuw eremetaal voor de Belg op een kampioenschap. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

14:00
Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

13:30
"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

"Wout is de enige van wie Mathieu schrik heeft": De Clercq geeft de hoop niet op

13:00
Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

Wat kan hij op het WK? Vanthourenhout onthult hoe het met hem is

12:00
Diskwalificatie en afgevoerd naar ziekenhuis: Nobert Riberolle kent verdict

Diskwalificatie en afgevoerd naar ziekenhuis: Nobert Riberolle kent verdict

11:00
"Doe dat alsjeblieft niet": Van Aert spelt Nys en co de les voor WK veldrijden

"Doe dat alsjeblieft niet": Van Aert spelt Nys en co de les voor WK veldrijden

10:00
Kopecky spreekt stevige ambities uit ondanks aanzienlijk programma

Kopecky spreekt stevige ambities uit ondanks aanzienlijk programma

09:00
Kan Thibau Nys ziekte vermijden? Sven Nys onthult plan van aanpak

Kan Thibau Nys ziekte vermijden? Sven Nys onthult plan van aanpak

08:30
📷 Tadej Pogacar pakt verrassend uit met opvallende nieuwe look

📷 Tadej Pogacar pakt verrassend uit met opvallende nieuwe look

08:00
'Sven Nys ziet toptalent in de cross vertrekken naar de broers Roodhooft'

'Sven Nys ziet toptalent in de cross vertrekken naar de broers Roodhooft'

07:30
Elk WK hetzelfde vraagstuk: zijn de renners ploegmaat van Van der Poel of van de Belgen?

Elk WK hetzelfde vraagstuk: zijn de renners ploegmaat van Van der Poel of van de Belgen?

07:00
Straf! Sven Nys was ooit het verjaardagscadeau voor... Mathieu van der Poel

Straf! Sven Nys was ooit het verjaardagscadeau voor... Mathieu van der Poel

21:30
"Om de vier à vijf jaar": Belgian Cycling zit met grote plannen

"Om de vier à vijf jaar": Belgian Cycling zit met grote plannen

20:30
Genieten maal drie: Evenepoel zegt wat er na triomftocht in Mallorca op programma staat

Genieten maal drie: Evenepoel zegt wat er na triomftocht in Mallorca op programma staat

19:30
Van Impe komt met eis voor de dag over vergelijking tussen Merckx en Pogacar: "Dat kan toch niet?!"

Van Impe komt met eis voor de dag over vergelijking tussen Merckx en Pogacar: "Dat kan toch niet?!"

18:30
Onder vuur voor ziekte van Belgen op WK: hoteleigenaar en bondsdokter reageren

Onder vuur voor ziekte van Belgen op WK: hoteleigenaar en bondsdokter reageren

17:30
🎥 Na goud bij de beloften: ontgoocheling door diskwalificatie van Belgische renster

🎥 Na goud bij de beloften: ontgoocheling door diskwalificatie van Belgische renster

16:30
Who else? Remco Evenepoel pakt drie op drie in Mallorca

Who else? Remco Evenepoel pakt drie op drie in Mallorca

16:15
Fabio Jakobsen niet te spreken na valpartij aan waanzinnige snelheden in AlUla Tour

Fabio Jakobsen niet te spreken na valpartij aan waanzinnige snelheden in AlUla Tour

16:00
Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel

Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel

15:00
Goud is binnen! Belgische belofte pakt de wereldtitel

Goud is binnen! Belgische belofte pakt de wereldtitel

31/01
Veel erger dan gedacht: Belg die op WK veldrijden ziek werd ligt in ziekenhuis

Veel erger dan gedacht: Belg die op WK veldrijden ziek werd ligt in ziekenhuis

31/01
Dwingend bevel van Paul Herygers voor Sven Nys nu zoveel Belgen ziek zijn

Dwingend bevel van Paul Herygers voor Sven Nys nu zoveel Belgen ziek zijn

31/01
Bijzonder slecht weer in Mallorca: organisatie grijpt in bij koers waar Evenepoel rijdt

Bijzonder slecht weer in Mallorca: organisatie grijpt in bij koers waar Evenepoel rijdt

31/01
Van Aert heeft frustraties, maar zet kinderen op eerste plek: "Geen haar op mijn hoofd dat hieraan denkt"

Van Aert heeft frustraties, maar zet kinderen op eerste plek: "Geen haar op mijn hoofd dat hieraan denkt"

31/01
Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

31/01
Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

31/01
Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

31/01
Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

30/01
WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

30/01
Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

30/01
🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

30/01
Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

30/01
Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

30/01
Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

30/01
"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

30/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Thibau Nys Wout Van Aert Sven Nys Tadej Pogacar Niels Vandeputte Lucinda Brand Mario De Clercq Marion Norbert-Riberolle Michael Vanthourenhout Angelo De Clercq Niels Albert Adrie Van Der Poel Fabio Jakobsen Sanne Cant Denise Betsema Toon Aerts Tibor Del Grosso Hennie Stamsnijder

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved