Op een zucht van goud: teleurgestelde bronzen Lejeune zegt wat er fout ging

Giel Lejeune heeft België een derde medaille bezorgd op het WK veldrijden. Bij de junioren pakte hij brons en strandde hij na een knotsgekke finale op amper tien seconden van goud.

Totale ommekeer in slotronde WK junioren

De Italiaan Filippo Grigolini was al snel weggereden van Giel Lejeune op het WK voor junioren. De Belg zag Grigolini steeds verder wegrijden en uit de achtergrond kwam ook de Nederlander Delano Heeren nog terug, die op en over Lejeune ging.

Met een voorsprong van zo'n vijftien seconden leek Grigolini op weg naar de wereldtitel, maar de Italiaan viel nog twee keer in de slotronde. Heeren kwam erbij en liet de Italiaan achter, hij pakte de wereldtitel voor eigen volk.

Lejeune ziek geworden op stage in Spanje

Lejeune, die op het EK derde werd en op het BK tweede, moest tevreden zijn met brons. "Ik ben wel een beetje teleurgesteld", zei Lejeune achteraf bij Sporza. Hij gaf wel toe dat Heeren en Grigolini gewoon beter waren.

"Zoals velen ben ik ziek geweest op stage in Spanje. Ik denk dat ik dat procentje mis, maar daar kunnen we niks aan doen", ging Lejeune verder. Het parcours lag er door de regen ook anders bij dan zaterdag.



Daardoor werd het spekglad en door de vermoeidheid werd het voor Lejeune ook moeilijker in de finale om zich nog te focussen in de gevaarlijke afdalingen. En dus werd het opnieuw eremetaal voor de Belg op een kampioenschap.