📷 Tadej Pogacar pakt verrassend uit met opvallende nieuwe look

Tadej Pogacar is aan 2026 begonnen met een opvallend nieuw kapsel. De Sloveense wereldkampioen lijkt tegenwoordig sterk op rapper Eminem.

Remco Evenepoel won deze week al drie koersen op rij op Mallorca en komt volgende week in actie in de Ronde van Valencia. Op de eerste koers van Tadej Pogacar is het nog even wachten, de Strade Bianche wordt op 7 maart zijn eerste koers.

Pogacar pakt uit met nieuwe look

De wereldkampioen vond er dan maar niets beter op om zich een nieuw kapsel aan te meten. Pogacar pakte op zijn sociale media uit met een opvallende witte coupe, waardoor hij plots lijkt op de rapper Eminem, wat ook zijn voorbeeld was.

"Slim Shady introduceerde hiphop aan mij. Toen ik twaalf jaar was, stonden er op mijn toestel ongeveer 200 liedjes. Allemaal Eminem. Sindsdien heb ik de liefde voor rap en hiphop ontdekt. Nu luister ik vooral naar Sloveense rappers."

"Gewoon een leuk weetje, niets meer. Geniet van de slideshow", schreef Pogacar bij enkele foto's op zijn Instagram. De Sloveen loopt duidelijk zo al een tijdje rond met zijn nieuwe kapsel.

Nys ging Pogacar voor

Thibau Nys ging Pogacar al voor, ook hij pakte in september 2024 al uit met een wit kapsel. Bij Nys was het wel iets korter, de Sloveen heeft zijn haar volledig gekleurd.



Lees ook... Van Impe komt met eis voor de dag over vergelijking tussen Merckx en Pogacar: "Dat kan toch niet?!"›