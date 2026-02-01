Kan Thibau Nys ziekte vermijden? Sven Nys onthult plan van aanpak

De Belgische selectie op het WK veldrijden wordt getroffen door het besmettelijke norovirus. Uit voorzorg ging onder meer topfavoriet Thibau Nys thuis slapen.

Wat is er aan de hand met de Belgen op het WK veldrijden?

Met Zita Peeters (meisjes junioren), Shanyl De Schoesitter (meisjes beloften), Julie Brouwers (vrouwen elite) en Kay De Bruyckere (jongens beloften) moesten zaterdag al vier Belgen forfait geven voor het WK veldrijden door ziekte.

Zijn zij wellicht getroffen met het norovirus, De Bruyckere moest zelfs naar het ziekenhuis. Om het virus niet verder te laten verspreiden, besliste bondscoach Angelo De Clercq dat de Belgen die zondag in actie komen thuis mochten slapen.

Thibau Nys sliep thuis om ziekte te voorkomen

Ook Thibau Nys deed dat. "Alles om te voorkomen dat hij ziek wordt", stelt vader Sven aan VTM NIEUWS. "Als het al niet te laat was, natuurlijk. Dat weet je natuurlijk nooit. De mecaniciens moesten toch naar huis."

Na de verkenning van het parcours hebben zijn mecaniciens Nys meegenomen naar huis, waar hij onder meer nog een massage kreeg. "Conditioneel is hij zeker in orde om te strijden voor het podium."

Hoe gaat Thibau Nys om met die onvoorziene omstandigheden? "Hij kan snel de knop omdraaien, het is vooral zaak om rustig te blijven." Om 15u10 begint Nys aan zijn WK, het is nog even afwachten hoe hij de nacht is doorgekomen.