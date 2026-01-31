Straf! Sven Nys was ooit het verjaardagscadeau voor... Mathieu van der Poel

Straf! Sven Nys was ooit het verjaardagscadeau voor... Mathieu van der Poel
Een opvallende anekdote uit het veldrijden toont hoe vroeg de paden van Sven Nys en Mathieu van der Poel elkaar kruisten. Het verhaal illustreert hoe uitzonderlijk het talent van de jonge Nederlander al op jonge leeftijd werd opgemerkt.

Een bijzonder verjaardagscadeau voor Mathieu van der Poel

Adrie van der Poel vertelt dat hij ooit een jonge Sven Nys inschakelde om Mathieu en zijn vrienden een dag crosstechniek bij te brengen. “Ja, wat moet je die mannen altijd cadeau doen?”, lacht hij bij Het Nieuwsblad. Hij geeft aan dat het gezelschap toen een onvergetelijke dag beleefde. “Een nieuw computerspel is leuk, maar toen hadden Mathieu en zijn vriendjes echt de dag van hun leven.”

Nys herinnert zich hoe opvallend het talent van Mathieu toen al was. “Je zag toen al hoe speciaal Mathieu was.” Hij benadrukt dat de jonge renner zonder angst reed en bochten nam op een manier die leeftijdsgenoten niet konden evenaren. “Een ander kind moest dat echt niet proberen.”

Vroege indrukken van uitzonderlijk talent

Adrie van der Poel verwijst ook naar een jeugdwedstrijd in Zeddam, waar profrenners overlegden over de beste lijnkeuze. “Ineens vloog Mathieu daar voorbij, compleet zonder nadenken”, gaat zijn verhaal verder.

Hij schetst hoe de aanwezige renners verrast waren door de onbevangenheid van het kind. “Die profs dachten allemaal: ‘Waar zijn wij hier nu over bezig als dat jongetje er gewoon overknalt?’” Hij besluit met een typerende uitspraak. “‘Gaat niet’ staat niet in Matjes woordenboek.”

Lees ook... Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel
Op de vraag of Nys zijn eigen zoon ooit een gelijkaardige masterclass cadeau gaf, antwoordt hij dat dit nog niet gebeurde. “Dat is er nog niet van gekomen, neen.” Maar wie weet wat Thibau nog allemaal kan leren van Mathieu.

