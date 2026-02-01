Elk WK hetzelfde vraagstuk: zijn de renners ploegmaat van Van der Poel of van de Belgen?

Voor het WK veldrijden duikt opnieuw de vraag op hoe de Belgische renners zich tot elkaar verhouden. Binnen de selectie klinkt zowel ambitie als verantwoordelijkheidsgevoel.

Ervaren renners nemen initiatief

Toon Aerts, de oudste van de groep, benadrukt dat hij zondag alles wil geven voor het team. Hij voelt zich extra aangespoord door berichten dat België mogelijk zonder podium zou eindigen. “Dat zou toch steken als ouderdomsdeken. Ik ga mijn steentje bijdragen om twee Belgen op het podium te helpen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Niels Vandeputte pakte eerder brons in de gemengde aflossing en rijdt tijdens het seizoen in dienst van de ploeg met Van der Poel en Del Grosso. Hij maakt duidelijk dat dit zondag geen rol speelt. “Zondag ben ik ploegmaat van de Belgen.” Hij voegt eraan toe dat het team klaar is om een sterk resultaat neer te zetten. “We proberen een zo goed mogelijk resultaat te halen. We zijn er klaar voor.”

Vanthourenhout en Wyseure

De Belgische renners bereiden zich voor op de strijd om de wereldtitel in Hulst. Zowel Michael Vanthourenhout als Joran Wyseure lijken tijdig hersteld van respectievelijk ziekte en een valpartij. Tijdens het persmoment in Sint‑Niklaas lag de aandacht vooral op Thibau Nys, maar ook anderen tonen ambitie.

Vanthourenhout geeft aan dat hij ondanks zijn recente ziekte vertrouwen heeft in zijn vorm. “Na ziekte kan je nooit zeggen dat je honderd procent bent, want je bent er toch even uit geweest.” Hij benadrukt dat zijn voorbereiding volgens plan verliep. “Maar ik heb de training gedaan die ik wilde doen. Ik zit in de best mogelijke vorm en heb er vertrouwen in”, besluit hij.