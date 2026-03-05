Blinkt hij ook uit op de weg? Del Grosso onthult op welke koersen hij mikt

Tibor Del Grosso kent zijn programma voor dit voorjaar. De Nederlander van Alpecin-Premier Tech rijdt geen enkel monument.

In het veldrijden groeide Tibor Del Grosso afgelopen winter uit tot een vaste waarde, die ook vaak op het podium stond. De Nederlander zal nu ook weer op de weg rijden, vorig jaar werd hij zesde in Dwars door Vlaanderen.

Del Grosso moet nog stappen zetten

Zaterdag begint Del Grosso aan zijn seizoen in de Strade Bianche. Al twijfelt Del Grosso of hij echt al goed zal zijn. "Ik vrees dat ik de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico nog nodig zal hebben om echt in vorm te komen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Daarna rijdt hij onder meer GP de Denain, de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen. Daar hoopt Del Grosso wel goed te zijn, want het zijn wedstrijden die hem goed moeten liggen en die hij ook graag rijdt.

Mag Del Grosso mikken op winst?

Vorig jaar werd Del Grosso dus zesde in Dwars door Vlaanderen, mag hij nu dan hoger mikken? "Als je ziet hoe goed de toppers zijn, dan is winnen in die koersen heel moeilijk", zegt de Nederlander echter. Hij hoopt alvast dat hij een stapje dichterbij is gekomen.

Zijn seizoen in de cross was iets boven de verwachting, hij gaat er dan ook van uit dat dat in bepaalde mate ook zo zal zijn op de weg. "Ik hoop dus een stap voorwaarts te kunnen maken, alleen durf ik niet inschatten hoe groot of klein die gaat zijn."



