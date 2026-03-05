Blinkt hij ook uit op de weg? Del Grosso onthult op welke koersen hij mikt

Blinkt hij ook uit op de weg? Del Grosso onthult op welke koersen hij mikt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tibor Del Grosso kent zijn programma voor dit voorjaar. De Nederlander van Alpecin-Premier Tech rijdt geen enkel monument.

In het veldrijden groeide Tibor Del Grosso afgelopen winter uit tot een vaste waarde, die ook vaak op het podium stond. De Nederlander zal nu ook weer op de weg rijden, vorig jaar werd hij zesde in Dwars door Vlaanderen. 

Del Grosso moet nog stappen zetten

Zaterdag begint Del Grosso aan zijn seizoen in de Strade Bianche. Al twijfelt Del Grosso of hij echt al goed zal zijn. "Ik vrees dat ik de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico nog nodig zal hebben om echt in vorm te komen", zegt hij bij Het Nieuwsblad

Daarna rijdt hij onder meer GP de Denain, de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen. Daar hoopt Del Grosso wel goed te zijn, want het zijn wedstrijden die hem goed moeten liggen en die hij ook graag rijdt. 

Mag Del Grosso mikken op winst?

Vorig jaar werd Del Grosso dus zesde in Dwars door Vlaanderen, mag hij nu dan hoger mikken? "Als je ziet hoe goed de toppers zijn, dan is winnen in die koersen heel moeilijk", zegt de Nederlander echter. Hij hoopt alvast dat hij een stapje dichterbij is gekomen. 

Zijn seizoen in de cross was iets boven de verwachting, hij gaat er dan ook van uit dat dat in bepaalde mate ook zo zal zijn op de weg. "Ik hoop dus een stap voorwaarts te kunnen maken, alleen durf ik niet inschatten hoe groot of klein die gaat zijn."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tibor Del Grosso

Meer nieuws

'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

09:00
"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert

"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert

08:30
"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

08:00
Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

07:00
Axel Merckx is fan, maar heeft duidelijke raad: "Kies de Vuelta in plaats van de Tour"

Axel Merckx is fan, maar heeft duidelijke raad: "Kies de Vuelta in plaats van de Tour"

21:30
Yves Lampaert gelooft er niet in: "Renners zullen nog meer risico's nemen"

Yves Lampaert gelooft er niet in: "Renners zullen nog meer risico's nemen"

20:30
Ploeg gaat stevig in de fout met Tom Pidcock in de Omloop: "We hebben het onderschat"

Ploeg gaat stevig in de fout met Tom Pidcock in de Omloop: "We hebben het onderschat"

20:00
Dit is de opvallende carrière van Guillaume Van Keirsbulck na zijn wielerpensioen

Dit is de opvallende carrière van Guillaume Van Keirsbulck na zijn wielerpensioen

19:00
Nog meer toppers: 'Red Bull wil grote samenwerking aangaan in wielrennen'

Nog meer toppers: 'Red Bull wil grote samenwerking aangaan in wielrennen'

18:30
"Is dat nu zo moeilijk?": Arnaud De Lie krijgt de volle laag

"Is dat nu zo moeilijk?": Arnaud De Lie krijgt de volle laag

18:00
Zoon van ploegleider heeft met Wout van Aert maar één idool, maar rijdt hem wel bijna uit het wiel

Zoon van ploegleider heeft met Wout van Aert maar één idool, maar rijdt hem wel bijna uit het wiel

17:00
Boswachter vindt Belgisch renner na zware val in greppel: MUG en brandweer opgeroepen

Boswachter vindt Belgisch renner na zware val in greppel: MUG en brandweer opgeroepen

16:30
Soudal Quick-Step lost de selectie voor de Strade Bianche

Soudal Quick-Step lost de selectie voor de Strade Bianche

16:00
Goed nieuws? Tim Merlier op deelnemerslijst van koers die deze maand gereden wordt

Goed nieuws? Tim Merlier op deelnemerslijst van koers die deze maand gereden wordt

15:00
"Sabotage?" Koersdirecteur van Le Samyn reageert op uitspraken van Wout van Aert

"Sabotage?" Koersdirecteur van Le Samyn reageert op uitspraken van Wout van Aert

14:00
Is Ronde van Vlaanderen nog haalbaar? Wellens wordt op groot gevaar gewezen

Is Ronde van Vlaanderen nog haalbaar? Wellens wordt op groot gevaar gewezen

13:30
Krijgt Hermans nog eigen kansen door Pidcock? Zijn nieuwe ploeg is klaar en duidelijk

Krijgt Hermans nog eigen kansen door Pidcock? Zijn nieuwe ploeg is klaar en duidelijk

13:00
Van der Poel slaat Strade Bianche alweer over: Van Avermaet velt zijn oordeel

Van der Poel slaat Strade Bianche alweer over: Van Avermaet velt zijn oordeel

12:30
Strijd met Pogacar in Strade Bianche? Weinig goede signalen bij Van Aert

Strijd met Pogacar in Strade Bianche? Weinig goede signalen bij Van Aert

12:00
Wereldbeker veldrijden trekt naar nieuwe locatie in het buitenland

Wereldbeker veldrijden trekt naar nieuwe locatie in het buitenland

11:00
Vervanger voor Iserbyt? Mettepenningen kondigt contractnieuws aan

Vervanger voor Iserbyt? Mettepenningen kondigt contractnieuws aan

10:00
Eddy Merckx blijft revalideren, maar is vooral over één iets opgelucht

Eddy Merckx blijft revalideren, maar is vooral over één iets opgelucht

04/03
Geen zege in openingsweekend, wel in Le Samyn: Meeus is helder na eerste zege

Geen zege in openingsweekend, wel in Le Samyn: Meeus is helder na eerste zege

04/03
Geen Van der Poel in de Strade Bianche: Roodhooft onthult dé reden

Geen Van der Poel in de Strade Bianche: Roodhooft onthult dé reden

04/03
"Sabotage": Van Aert vermoedt kwaad opzet na lekke band in finale Le Samyn

"Sabotage": Van Aert vermoedt kwaad opzet na lekke band in finale Le Samyn

04/03
Van Aert geen kopman meer in de Ronde? Sergeant spreekt klare taal

Van Aert geen kopman meer in de Ronde? Sergeant spreekt klare taal

04/03
Vier maanden voor de start: Belgische renner nu al zeker van debuut in de Tour

Vier maanden voor de start: Belgische renner nu al zeker van debuut in de Tour

03/03
Vrees kwam uit: Sean Kelly voelde teleurstelling door Mathieu van der Poel

Vrees kwam uit: Sean Kelly voelde teleurstelling door Mathieu van der Poel

03/03
Topper in wording: Bruyneel ziet nieuwe ster voor de klassiekers opstaan

Topper in wording: Bruyneel ziet nieuwe ster voor de klassiekers opstaan

03/03
Wanneer stopt hij met koersen? Van der Poel zegt wat de doorslag zal geven

Wanneer stopt hij met koersen? Van der Poel zegt wat de doorslag zal geven

03/03
Van Aert genekt door pech, Visma-Lease a Bike onthult hoe hij zich voelde

Van Aert genekt door pech, Visma-Lease a Bike onthult hoe hij zich voelde

03/03
🎥 Meeus sprint naar zege in Le Samyn, Van Aert genekt door pech in de finale

🎥 Meeus sprint naar zege in Le Samyn, Van Aert genekt door pech in de finale

03/03
'De druk voor de Tour wordt stevig opgevoerd: Seixas (19) geeft de Fransen hoop'

'De druk voor de Tour wordt stevig opgevoerd: Seixas (19) geeft de Fransen hoop'

03/03
🎥 Geen slokje bier na zege in K-B-K: Brennan onthult opvallende reden

🎥 Geen slokje bier na zege in K-B-K: Brennan onthult opvallende reden

03/03
Met dank aan Van Aert: Belgische renner verklaart zijn bijzonder snelle revalidatie

Met dank aan Van Aert: Belgische renner verklaart zijn bijzonder snelle revalidatie

03/03
📷 "Wees gewaarschuwd!": Belgische renner zorgt voor verbazing na breuk in de Omloop

📷 "Wees gewaarschuwd!": Belgische renner zorgt voor verbazing na breuk in de Omloop

03/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Arnaud De Lie Tim Wellens Tim Merlier Tadej Pogacar Christophe Laporte Guillaume Van Keirsbulck Laurenz Rex Thomas Pidcock Annemarie Worst Johan Bruyneel Yves Lampaert Sean Kelly Axel Merckx Tom Boonen Marc Sergeant Tibor Del Grosso Fabian Cancellara

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved