"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

Paul Seixas lijkt op zijn 19de al voor het eerst naar de Tour de France te trekken. Thijs Zonneveld maakt zich zorgen over de toekomst van het toptalent.

Met een ritzege in de Ronde van de Algarve en een solo van meer dan 40 kilometer in de Faun-Ardèche Classic is Paul Seixas uitstekend aan het seizoen begonnen. Zaterdag rijdt de jonge Fransman ook de Strade Bianche.

Op zijn 19de zou Seixas ook al een grote ronde rijden, maar er is nog niet beslist welke dat zal worden. De Giro en de Vuelta lijken steeds meer uitgesloten, waardoor de Tour ook een optie zou kunnen zijn.

Rijdt Seixas dit jaar al zijn eerste Tour?

"Hij is negentien, hij heeft vorige week zijn eerste profkoers gewonnen. Man, man, man... Als ze hem echt naar de Tour sturen zijn ze bij Decathlon compleet gestoord. Maar ik zie het ze zo doen", zegt Thijs Zonneveld in zijn podcast In De Waaier.

Zonneveld vreest dan ook dat de carrière van Seixas kapot zal worden gemaakt door hem nu al op te zadelen met de druk van de Franse natie. Want zij wachten al sinds 1985 op een opvolger van Bernard Hinault als Tourwinnaar.

Moet Seixas eerst naar de Vuelta?



"En hoeveel hebben ze er de nek al niet omgedraaid op deze manier? Ga eerst eens kijken of je überhaupt een grote ronde gaat rijden. En zo ja,ga dan naar de Vuelta en ga gewoon erin met het idee om te leren. Het is echt iets heel anders dan een eendagskoers of een weekje in de Algarve."