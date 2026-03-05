'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

Cian Uijtdebroeks zal zondag niet aan de start verschijnen van Parijs-Nice. De Belg van Movistar is niet voldoende hersteld van de barst in zijn elleboog die hij opliep.

Geen Parijs-Nice voor Uijtdebroeks

Dan toch geen Parijs-Nice (8 tot 15 maart) voor Cian Uijtdebroeks. De Belgische kopman van Movistar zou daar normaal aan de start komen, maar hij heeft de afgelopen weken te weinig kunnen trainen om aan de start te komen.

Uijtdebroeks liep begin februari een barst op in zijn elleboog bij een valpartij in de Ronde van Valencia, waar hij zijn debuut maakte voor zijn nieuwe ploeg Movistar. Er volgde een opgave en Uijtdebroeks kwam sindsdien niet meer in actie.

Programma Cian Uijtdebroeks

En dat zal Uijtdebroeks ook nog zo'n twee weken niet doen. Volgens Het Nieuwsblad komt Uijtdebroeks wel aan de start in de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart), waar ook Remco Evenepoel aan de start staat.

Daarvoor zou Uijtdebroeks ook nog Milaan-Turijn willen rijden op 18 maart, waar de renners in de laatste twintig kilometer twee keer over de Colle di Superga (4.2 km aan gemiddeld 9.2%) moeten.



Voor Uijtdebroeks is het dus een hobbelige start geworden bij zijn nieuwe ploeg. Eind vorig jaar verbrak hij na twee jaar zijn contract bij Visma-Lease a Bike om bij Movistar meer kansen te krijgen, onder meer in grote rondes.