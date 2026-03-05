"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert

"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert rijdt voor het eerst 2021 nog eens de Strade Bianche? Hoe moet hij de gravelkoers aanpakken tegen Tadej Pogacar.

Bakelants over Van Aert in Strade Bianche

Derde in 2018, derde in 2019, winst in 2020 en vierde in 2021. Wout van Aert heeft het altijd goed gedaan in de Strade Bianche, maar het peloton ziet er sinds zijn laatste deelname wel helemaal anders uit. 

Van Aert was vorige week ook nog ziek, wat moet er dan verwacht worden van hem in de Strade Bianche? "We moeten niet te veel verwachten van Wout, dan kan het alleen maar meevallen", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage

"De Strade Bianche is een terrein dat hem goed ligt. Maar het zal toch meer op de verrassing moeten gebeuren voor Wout." Want er was die ziekte en Van Aert liep ook achterstand op door zijn enkelbreuk. 

Mag er dan iets verwachten worden van Van Aert in de Strade Bianche? Zal hij met Pogacar, Pidcock, Del Toro en Seixas kunnen strijden? "Dat zou me verbazen", stelt Bakelants nog. 

Van Aert kan nog aan vorm werken in Tirreno-Adriatico

Lees ook... Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"
Al hoeft dat geen nadeel te zijn voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die pas over een maand worden gereden. Volgende week in Tirreno-Adriatico kan Van Aert nog werken aan zijn vorm. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants
Wout Van Aert

Meer nieuws

Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

07:00
'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

09:00
"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

08:00
Blinkt hij ook uit op de weg? Del Grosso onthult op welke koersen hij mikt

Blinkt hij ook uit op de weg? Del Grosso onthult op welke koersen hij mikt

07:30
"Sabotage?" Koersdirecteur van Le Samyn reageert op uitspraken van Wout van Aert

"Sabotage?" Koersdirecteur van Le Samyn reageert op uitspraken van Wout van Aert

14:00
Axel Merckx is fan, maar heeft duidelijke raad: "Kies de Vuelta in plaats van de Tour"

Axel Merckx is fan, maar heeft duidelijke raad: "Kies de Vuelta in plaats van de Tour"

21:30
Zoon van ploegleider heeft met Wout van Aert maar één idool, maar rijdt hem wel bijna uit het wiel

Zoon van ploegleider heeft met Wout van Aert maar één idool, maar rijdt hem wel bijna uit het wiel

17:00
Yves Lampaert gelooft er niet in: "Renners zullen nog meer risico's nemen"

Yves Lampaert gelooft er niet in: "Renners zullen nog meer risico's nemen"

20:30
Strijd met Pogacar in Strade Bianche? Weinig goede signalen bij Van Aert

Strijd met Pogacar in Strade Bianche? Weinig goede signalen bij Van Aert

12:00
Ploeg gaat stevig in de fout met Tom Pidcock in de Omloop: "We hebben het onderschat"

Ploeg gaat stevig in de fout met Tom Pidcock in de Omloop: "We hebben het onderschat"

20:00
Dit is de opvallende carrière van Guillaume Van Keirsbulck na zijn wielerpensioen

Dit is de opvallende carrière van Guillaume Van Keirsbulck na zijn wielerpensioen

19:00
Nog meer toppers: 'Red Bull wil grote samenwerking aangaan in wielrennen'

Nog meer toppers: 'Red Bull wil grote samenwerking aangaan in wielrennen'

18:30
"Is dat nu zo moeilijk?": Arnaud De Lie krijgt de volle laag

"Is dat nu zo moeilijk?": Arnaud De Lie krijgt de volle laag

18:00
Boswachter vindt Belgisch renner na zware val in greppel: MUG en brandweer opgeroepen

Boswachter vindt Belgisch renner na zware val in greppel: MUG en brandweer opgeroepen

16:30
Soudal Quick-Step lost de selectie voor de Strade Bianche

Soudal Quick-Step lost de selectie voor de Strade Bianche

16:00
"Sabotage": Van Aert vermoedt kwaad opzet na lekke band in finale Le Samyn

"Sabotage": Van Aert vermoedt kwaad opzet na lekke band in finale Le Samyn

04/03
Goed nieuws? Tim Merlier op deelnemerslijst van koers die deze maand gereden wordt

Goed nieuws? Tim Merlier op deelnemerslijst van koers die deze maand gereden wordt

15:00
Is Ronde van Vlaanderen nog haalbaar? Wellens wordt op groot gevaar gewezen

Is Ronde van Vlaanderen nog haalbaar? Wellens wordt op groot gevaar gewezen

13:30
Krijgt Hermans nog eigen kansen door Pidcock? Zijn nieuwe ploeg is klaar en duidelijk

Krijgt Hermans nog eigen kansen door Pidcock? Zijn nieuwe ploeg is klaar en duidelijk

13:00
Van der Poel slaat Strade Bianche alweer over: Van Avermaet velt zijn oordeel

Van der Poel slaat Strade Bianche alweer over: Van Avermaet velt zijn oordeel

12:30
Van Aert geen kopman meer in de Ronde? Sergeant spreekt klare taal

Van Aert geen kopman meer in de Ronde? Sergeant spreekt klare taal

04/03
Wereldbeker veldrijden trekt naar nieuwe locatie in het buitenland

Wereldbeker veldrijden trekt naar nieuwe locatie in het buitenland

11:00
Vervanger voor Iserbyt? Mettepenningen kondigt contractnieuws aan

Vervanger voor Iserbyt? Mettepenningen kondigt contractnieuws aan

10:00
Eddy Merckx blijft revalideren, maar is vooral over één iets opgelucht

Eddy Merckx blijft revalideren, maar is vooral over één iets opgelucht

04/03
Geen zege in openingsweekend, wel in Le Samyn: Meeus is helder na eerste zege

Geen zege in openingsweekend, wel in Le Samyn: Meeus is helder na eerste zege

04/03
Geen Van der Poel in de Strade Bianche: Roodhooft onthult dé reden

Geen Van der Poel in de Strade Bianche: Roodhooft onthult dé reden

04/03
🎥 Meeus sprint naar zege in Le Samyn, Van Aert genekt door pech in de finale

🎥 Meeus sprint naar zege in Le Samyn, Van Aert genekt door pech in de finale

03/03
Van Aert genekt door pech, Visma-Lease a Bike onthult hoe hij zich voelde

Van Aert genekt door pech, Visma-Lease a Bike onthult hoe hij zich voelde

03/03
Vier maanden voor de start: Belgische renner nu al zeker van debuut in de Tour

Vier maanden voor de start: Belgische renner nu al zeker van debuut in de Tour

03/03
Vrees kwam uit: Sean Kelly voelde teleurstelling door Mathieu van der Poel

Vrees kwam uit: Sean Kelly voelde teleurstelling door Mathieu van der Poel

03/03
Topper in wording: Bruyneel ziet nieuwe ster voor de klassiekers opstaan

Topper in wording: Bruyneel ziet nieuwe ster voor de klassiekers opstaan

03/03
Wanneer stopt hij met koersen? Van der Poel zegt wat de doorslag zal geven

Wanneer stopt hij met koersen? Van der Poel zegt wat de doorslag zal geven

03/03
Nog niet helemaal fit? Van Aert wilde om twee redenen toch starten in Le Samyn

Nog niet helemaal fit? Van Aert wilde om twee redenen toch starten in Le Samyn

03/03
'De druk voor de Tour wordt stevig opgevoerd: Seixas (19) geeft de Fransen hoop'

'De druk voor de Tour wordt stevig opgevoerd: Seixas (19) geeft de Fransen hoop'

03/03
Wout van Aert onthult hoe erg zijn ziekte was en of hij al volledig genezen is

Wout van Aert onthult hoe erg zijn ziekte was en of hij al volledig genezen is

03/03
🎥 Geen slokje bier na zege in K-B-K: Brennan onthult opvallende reden

🎥 Geen slokje bier na zege in K-B-K: Brennan onthult opvallende reden

03/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Arnaud De Lie Tim Wellens Tim Merlier Tadej Pogacar Christophe Laporte Guillaume Van Keirsbulck Laurenz Rex Thomas Pidcock Annemarie Worst Johan Bruyneel Yves Lampaert Sean Kelly Axel Merckx Tom Boonen Marc Sergeant Tibor Del Grosso Fabian Cancellara

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved