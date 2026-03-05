"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert

Wout van Aert rijdt voor het eerst 2021 nog eens de Strade Bianche? Hoe moet hij de gravelkoers aanpakken tegen Tadej Pogacar.

Bakelants over Van Aert in Strade Bianche

Derde in 2018, derde in 2019, winst in 2020 en vierde in 2021. Wout van Aert heeft het altijd goed gedaan in de Strade Bianche, maar het peloton ziet er sinds zijn laatste deelname wel helemaal anders uit.

Van Aert was vorige week ook nog ziek, wat moet er dan verwacht worden van hem in de Strade Bianche? "We moeten niet te veel verwachten van Wout, dan kan het alleen maar meevallen", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage.

"De Strade Bianche is een terrein dat hem goed ligt. Maar het zal toch meer op de verrassing moeten gebeuren voor Wout." Want er was die ziekte en Van Aert liep ook achterstand op door zijn enkelbreuk.

Mag er dan iets verwachten worden van Van Aert in de Strade Bianche? Zal hij met Pogacar, Pidcock, Del Toro en Seixas kunnen strijden? "Dat zou me verbazen", stelt Bakelants nog.

Van Aert kan nog aan vorm werken in Tirreno-Adriatico

Lees ook... Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"›

Al hoeft dat geen nadeel te zijn voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die pas over een maand worden gereden. Volgende week in Tirreno-Adriatico kan Van Aert nog werken aan zijn vorm.