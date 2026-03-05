Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

De verwachtingen voor dit voorjaar van Wout van Aert zijn gigantisch hoog. Maar Jan Bakelants vraagt zich af of dat wel gepast is.

Wout van Aert moet een Monument winnen

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar waren vorig jaar de twee grote mannen van het voorjaar. Zij verdeelden de overwinningen in haast alle grote koersen onder elkaar.

In België wil men dat Wout van Aert zich daar ook dit jaar tussen wringt. “Ik zou het al straf vinden als Wout in een Monument lange tijd mee zou kunnen met Van der Poel en Pogacar. Dat zou al een stap vooruit zijn ten opzichte van vorig jaar”, is Jan Bakelants heel eerlijk in Het Laatste Nieuws.

Volgens hem is men in ons land helemaal niet realistisch in de verwachtingen en ambities voor Van Aert. “Als je nu zegt dat alleen winnen goed genoeg is, leg je de lat zo verschrikkelijk hoog dat het moeilijk wordt om voldoening te halen uit de prestatie die dan uiteindelijk volgt.”

Van 2020 geleden

Vorig jaar was het voorjaar van Van Aert niet slecht, maar als hij een klassieker moet winnen in de perceptie van het grote publiek, dan trok het op niks. En die lijn zou zich dit jaar zeker nog eens kunnen doortrekken.

“Uiteindelijk is het ook al van 2020 geleden dat Wout in de Ronde nog eens tot de meet meedeed voor winst”, gaat hij verder. “Toch zal je mij niet horen zeggen dat het niet mogelijk is. Als Van Aert in de Tour op Montmartre Pogacar kan kraken, waarom zou dat dan in de Ronde niet kunnen?”, besluit Bakelants met een positieve noot.