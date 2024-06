Wielercommentator Karl Vannieuwkerke speelt voor reddende engel in andere populaire sport

Karl Vannieuwkerke is als wielercommentator een bekende stem en als presentator een bekend gezicht voor de wielerfans. Al laat hij ook zijn andere liefde, het voetbal, niet los.

Vannieuwkerke is bijvoorbeeld nog ondervoorzitter van amateurclub KSV Diksmuide. En het is datzelfde Diksmuide dat nu bereid gevonden is om samen te werken met het pas failliet verklaarde KV Oostende. Dat meldt ditzelfde Oostende op zijn webstek. Via de een fusie kan KVO een doorstart maken in derde nationale.

Er zijn al gesprekken geweest tussen het bestuur van Diksmuide (inclusief Vannieuwkerke dus), een delegatie van KVO en de Oostendse jeugdwerking, en de Stad Oostende. Het overleg zal nu verder gezet worden. Indien alles tot een goed einde komt, zal Vannieuwkerke één van de drijvende krachten zijn achter deze samenwerking.

Binnenkort Vive le Vélo

"Ik voel veel goesting bij mijn bestuur en bij de mensen van Oostende, waar heel veel know how aanwezig is", vertelt Vannieuwkerke hierover. Ook zijn activiteiten met betrekking tot het wielrennen zullen in de nabije toekomst niet bepaald verminderen. Binnenkort presenteert hij tijdens de Tour opnieuw het programma Vive le Vélo.