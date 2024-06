Patrick Lefevere zeer kritisch voor de UCI: "En het wegsteken als maatregel voor veiligheid"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De UCI kwam deze week met enkele aanpassingen in functie van de veiligheid. Maar dat zorgt meteen voor heel wat kritiek, niet in het minst bij Patrick Lefevere.

Vanaf 1 augustus 2024 zal een testfase gehouden worden met enkele nieuwe regels. In het nieuwe jaar zouden de zaken effectief kunnen worden.

De UCI zette vooral de gele kaarten in the picture, maar voor Patrick Lefevere is er iets veel belangrijkers dat op tafel ligt: het verbieden van het gebruik van oortjes.

“In opvallend omfloerste bewoordingen: ‘De UCI heeft besloten om de effecten te testen van restricties rond het dragen en gebruiken van oortjes in de koers.’ Wat verder komt de aap uit de mouw: ‘Dit kan leiden tot een veranderd gebruik van de oortjes, bijvoorbeeld door die te beperken tot twee renners in koers.’”, weet Lefevere te vertellen in Het Nieuwsblad.

De CEO van Soudal-QuickStep noemt het meteen een compleet belachelijk idee. Lefevere vertaalt het naar de werkvloer, waar een werkgever tijdens het uitvoeren van hun job niet mag communiceren met zijn personeel.

“De UCI verpakt het dan nog als een maatregel pro veiligheid. Dat het radiootje op de rug een fysiek gevaar inhoudt bij een val, tot daar. Maar je neemt een instrument af waarmee je renners kan inlichten over onverwachte gevaren op de weg.”

Lefevere geeft een duidelijk voorbeeld. “Wat als er een auto op het parcours komt en je twee renners met oortjes zijn om welke reden ook al uit koers? Absurd natuurlijk. De eerste gele kaart in het wielrennen mag straks naar de UCI zelf gaan.”