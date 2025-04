Lefevere spreekt vader Evenepoel tegen over fusie met Jumbo-Visma "Dat is totaal niet waar"

In het najaar van 2023 stond de wielerwereld op zijn kop toen bekend raakte dat Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma wilden fuseren. Patrick. Lefevere zegt nog eens hoe de vork in de steel zat.

Een ploeg met Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jonas Vingegaard, bijna was het zover in september 2023. Er stond een fusie op til tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma om een nieuw superteam te vormen.

Uiteindelijk ging de deal niet door, maar wie de stekker er heeft uitgetrokken, daarvan verschillen de versies nogal. Volgens Patrick Evenepoel heeft Remco Evenepoel uiteindelijk zijn veto gesteld en werd de fusie daardoor opgeblazen.

"Dat is totaal niet waar. Richard Plugge, manager van Visma, heeft dat gedaan", zegt Patrick Lefevere bij HUMO. "Het is er niet van gekomen doordat we onder tijdsdruk stonden. En alleen dáárom."

Lefevere moet brokken lijmen na mislukte fusie

Lefevere was ook zelf beter kunnen worden van de fusie, want hij had zijn aandelen kunnen verkopen. Maar aan de andere kant was er ook een menselijke factor, want veel medewerkers van Lefevere waren doodsbang.

"Een deel zou ontslagen worden, en ook uitbetaald, maar dat is niet hetzelfde: ze wilden bijeenblijven. Toen de fusie uiteindelijk niet doorging, was ik opgelucht. Nadien heb ik maandenlang people management moeten doen, het vertrouwen was compleet zoek en ik moest dat terugwinnen."