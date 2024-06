Wout van Aert komt met bijzonder emotionele boodschap voor zijn vrouw Sarah en hun zoontjes

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert staat dan toch aan de start van de Tour, tegen de verwachtingen in. Dat heeft Van Aert volgens hem te danken aan zijn gezin.

Het was voor Wout van Aert al een bijzonder bewogen jaar. Hij mikte op de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en een debuut in de Giro. Die moest hij allemaal laten vallen door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Van Aert brak daarbij zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen. Bij zijn comeback eind mei in de Ronde van Noorwegen was het nog aftasten voor Van Aert en moest hij vooral testen hoe ver hij al stond.

Daarna trok Van Aert op hoogtestage naar Tignes met zijn ploegmaats om zich voor te bereiden op de Tour. Daar staat hij straks ook aan de start, al twijfelt Van Aert ook nog altijd aan hoe het gesteld is met zijn vorm.

Van Aert dankt vrouw Sarah en zoontjes

Maar dat hij effectief aan de start staat, heeft Van Aert volgens hem te danken aan zijn gezin. "Deze drie personen hielpen me om op te staan, plezier te vinden en uiteindelijk weer te koersen. Door jullie heb ik de start van de Tour gehaald. Ik hou van jullie."

Van Aert doelt natuurlijk op zijn vrouw Sarah, ze vieren vandaag hun 6de huwelijksverjaardag, en zijn zoontjes Georges en Jerome. Vorig jaar verliet Van Aert een paar dagen voor het einde nog de Tour voor de geboorte van zijn tweede zoontje Jerome.