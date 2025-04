Wout van Aert ligt goed in de markt bij vrouwen: Sven Vanthourenhout vertelt opmerkelijk verhaal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voormalig bondscoach Sven Vanthourenhout blijft de renners waarmee hij werkte van dichtbij opvolgen. Dat geldt ook voor Wout van Aert.

Sven Vanthourenhout boekte met de huidige generatie Belgische renners heel wat successen en dat schept uiteraard ook een stevige band die na het einde van de samenwerking blijft bestaan.

Al ziet Vanthourenhout wel dat Wout van Aert de dominantie van Mathieu van der Poel meer en meer moet ondergaan. Dat hij zo vaak af te rekenen krijgt met wraakacties, zoals de bidon en het spuwen, begrijpt de ex-bondscoach niet.

“Er is geen enkele aanleiding of reden om níet van hem te houden. Dat hij rustig blijft bij zo’n bewuste acties, typeert hem ook. Oké, hij stelde wel dat het zo niet langer verder kon. Maar hij deed dat op een zeer serene manier. Klasse”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De dominantie van Van der Poel, gecombineerd met de populariteit van Van Aert, zou wel eens een grote factor kunnen spelen in heel het verhaal. Van Aert is enorm geliefd in Vlaanderen. Het verleidt Vanthourenhout zelfs tot een opmerkelijk verhaal.

“Door zijn imago van ideale schoonzoon en warme familieman en hoe hij dat naar buiten draagt. Ik ken vrouwen die geen bal van koers kennen maar de sport wel volgen omdat Wout hen charmeert”, besluit de ex-bondscoach.