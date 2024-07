Alpecin-Deceuninck geeft nieuwe update over blessures van gevallen Philipsen en Rickaert

Pech achtervolgde Alpecin-Deceuninck in de eerste rit voor de sprinters in de Tour. Op zo'n zes kilometer van de streep reed Mathieu van der Poel lek, zowel vooraan als achteraan, en kon hij geen lead-out doen.

Philipsen kon zelf ook niet sprinten door een valpartij. Voor hem haakten enkele renners in elkaar, Philipsen kon geen kant meer op en ging ook tegen de grond. Gelukkig zonder breuken, maar wel met schaafwonden.

Alpecin-Deceuninck kwam dinsdagochtend met een update over Philipsen. "Onze topsprinter heeft een goede nacht gehad en lijkt hij goed hersteld van de blauwe plek en schaafwond aan de rechterbil", klinkt het.

"Ook Jonas Rickaert, die een blauwe plek aan het rechter onderbeen heeft opgelopen, voelt zich beter na behandeling met ijs en een ontstekingsremmer", stelt de ploeg. Rickaert sprintte maandag wel nog naar plek 11.

"We starten weer op volle sterkte en Jasper en Jonas kunnen vandaag wat meer bijkomen met de volgende sprintetappe in het achterhoofd." Woensdag staat er namelijk een nieuwe kans voor de sprinters op het programma.

