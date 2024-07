🎥 Milan Menten ziet eerste zege van 2024 nog afgenomen worden: "Onbegrijpelijk, ik ben geflikt"

Milan Menten mocht in de Sibiu Tour zijn eerste zege van dit seizoen vieren, maar werd teruggezet naar de 102de plaats. En dat na een klacht van nummer twee Giacomo Nizzolo.

Voor Milan Menten is 2024 nog geen topjaar geweest. Hij wacht nog altijd op zijn eerste overwinning, in de Ster van Bessèges kwam hij met een tweede plaats dichtbij, zijn enige podiumplaats van dit seizoen.

Menten was ook betrokken bij de zware valpartij in de Dauphiné en kreeg in juni ook nog corona. In de Sibiu Tour in Roemenië sprintte Menten naar de zege in de slotrit, maar werd even later gedeclasseerd.

Nizzolo wint na klacht tegen Menten

Dat na een klacht van de Italiaan Nizzolo, die tweede werd. De Italiaan werd naar eigen zeggen gehinderd door Menten. Een eerste klacht werd afgewezen, daarna is Nizzolo samen met zijn ploegleider nog eens naar de officials getrokken.

"Toen viel de hemel op mijn kop. Ik werd alsnog gedeclasseerd. Onbegrijpelijk, maar ik ben door Nizzolo geflikt", zegt Menten bij Het Nieuwsblad. "Zeker de manier waarop deze winst me wordt afgepakt kan ik niet appreciëren."

"Ik neem op volle snelheid de bocht waar ik al aan de leiding lag en kies mijn lijn voor de bocht", zegt Menten op X. "Twee dagen geleden viel ik bijna en kon ik niet sprinten voor de zege. Hij (Nizzolo, nvdr.) sneed de bocht van buiten naar binnen af toen hij me zag komen."

This was yesterday's controversial finish in @SibiuTourEN won by Nizzolo after Menten was relegated. 🧐 Too harsh imo, he took first the best lane through the corner, he was faster than Pickrell. And no, I don't think this UPHILL sprint on cobbles was that dangerous. #SibiuTour pic.twitter.com/DUisRJqLrM — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 10, 2024