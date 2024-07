🎥 Jordi Meeus toont zijn vorm in Wallonië, maar krijgt opnieuw slecht nieuws van zijn ploeg

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jordi Meeus heeft in de Ronde van Wallonië met overmacht de eerste rit gewonnen. De Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe is ook de eerste leider.

Net geen jaar geleden, op 23 juli 2023, won Jordi Meeus op de Champs-Élysées de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Dit jaar mocht hij niet mee naar de Tour door de ambities met Primoz Roglic. Die vielen echter in het water door een val.

Meeus was nochtans in vorm, op het BK sprintte hij naar de derde plaats. Die vorm heeft hij nu doorgetrokken met een etappezege in de Ronde van Wallonië. Een deel van het peloton reed op anderhalve kilometer van de streep wel nog verkeerd.

Daar ontsnapte Meeus aan en hij won al bij al makkelijk in de sprint voor Madis Mikhels (Intermarche-Wanty) en Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Meeus is ook de eerste leider in de Ronde van Wallonië.

Na Tour ook geen Vuelta voor Meeus

Was dit nu revanche voor het missen van de Tour? "De ploeg communiceerde al snel dat ik niet zou gaan. Op zich is dat geen probleem. Ik heb niet echt aangedrongen om te gaan", zei Meeus bij Direct Velo.

Ook de Vuelta zal Meeus moeten missen, zijn ploeg gaat opnieuw voor een klassement met Roglic. Toch staat Meeus dicht bij een contractverlenging." Op zich ben ik hier gelukkig. Ik heb ook andere opties, maar ik zie mezelf niet per se vertrekken."