Van Aert, Kopecky en Evenepoel niet in olympisch dorp: bondscoach Vanthourenhout legt uit

De renners moeten al snel aan de bak op de Olympische Spelen. Ze verblijven dan ook niet in het olympische dorp bij de andere atleten.

Zaterdag gaan Lotte Kopecky, Wout van Aert en Remco Evenepoel vol voor een medaille in de tijdrit op de Olympische Spelen. Nog nooit pakte een Belg een medaille in het tijdrijden op de Olympische Spelen.

Het parcours is hetzelfde voor de mannen en de vrouwen. In en rond Parijs moeten ze een parcours van 33 kilometer afleggen, met onderweg slechts 125 hoogtemeters. Het is dus een tijdrit voor de grote motoren.

Van Aert, Evenepoel en Kopecky niet in atletendorp

Van Aert, Evenepoel en Kopecky verkenden woensdag al eens het parcours in Parijs. Om logistieke redenen koos bondscoach Vanthourenhout ervoor om de renners niet in het olympische dorp te laten verblijven.

"Ja, we zitten dicht bij Versailles. Het is veel gemakkelijker om te trainen van hieruit. Het hotel is van een uitstekend niveau en de catering ook, wat belangrijk is voor een wielrenner", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Na de tijdrit hebben de Belgen nog een week om zich voor te bereiden op de wegrit. Van Aert, Evenepoel, Stuyven en Benoot rijden bij de mannen, Kopecky krijgt de steun van Ghekiere, Vanpachtenbeke en Van de Velde.