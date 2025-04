Ging Lotte Kopecky in de fout in Parijs-Roubaix? "In België willen ze dat niet, maar..."

Geen tweede zege op rij voor Lotte Kopecky in Parijs-Roubaix. De wereldkampioene kon het verschil niet maken en moest uiteindelijk tevreden zijn met de twaalfde plaats.

Na haar triomf in de Ronde van Vlaanderen was Lotte Kopecky topfavoriete voor Parijs-Roubaix. De wereldkampioene reed op 52 kilometer van de streep met ploeggenote Wiebes en Vos naar de ontsnapte Van Dijk.

"De koers is gereden, dachten we toen", zei Marijn de Vries achteraf bij Sporza. "Kopecky deed bij dat viertal al de hele tijd het werk, maar ze hebben er zichzelf mee uitgerookt." En uit de achtergrond kwam nog heel wat volk terug.

Ging Kopecky in de fout in Parijs-Roubaix?

Heeft Kopecky dan een fout gemaakt? "Neen, dat denk ik niet. Dit was het enige wat Kopecky kon doen. Zij had met Wiebes de snelste bij zich. Als je wil winnen, moet je dan ook de gaten dichten", stelt De Vries.

Kopecky reed ook weer vooral in dienst van Wiebes. "Ik weet dat jullie in België graag willen dat Lotte niet al het kopwerk hoeft te doen, maar dit was de afspraak. Als Wiebes erbij was, was het voor haar. Tenzij Kopecky zou wegrijden."

Dat probeerde Kopecky ook, maar ze kon het verschil niet maken. "Ze hoeft zichzelf niets te verwijten. Enkel met meer overmacht had ze kunnen wegrijden met Vos, maar dat is niet gebeurd. Het vertrouwen bleef daarom ook in Wiebes."