Belgen roeren zich in Ronde van Wallonië, strijd om eindklassement eindigt in gekke rekensom

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Ronde van Wallonië maakten we ons op voor de altijd pittige laatste etappe, deze keer over glooiende wegen van Moeskroen naar Thuin. En het werd een dubbeltje op zijn kant voor het eindklassement.

Tussen Moeskroen naar Thuin werd onder meer de Oude Kwaremont bedwongen en we kregen dus een heel interessante etappe, met ook al vrij snel in de koers een heel leuke kopgroep die zich wilde onderscheiden. Zestien vluchters maken de dienst uit Daarbij onder meer Dries De Bondt, Rune Herregodts en ook Eli Iserbyt in de kop van de koers. De zestien leiders kregen nooit een vrijgeleide van het peloton, waardoor we een snelle en nerveuze koers kregen van meet af aan. Gestaag liepen ze wel een paar minuten uit, maar een echte vrijgeleide kwam er nooit - ook met oog op het eindklassement. Voorin bleken De Bondt, Louvel, Maciejuk en Calmejane dan weer de sterksten van het lot te zijn. Trentin pakt de eindwinst In de lokale rondes hielden zij het langst stand, maar uiteindelijk waren ze er ook aan voor de moeite. Op de laatste beklimming van de dag was het vervolgens Samuel Watson die alles en iedereen uit het wiel knalde en naar de zege reed. Hij was geen bedreiging voor de klassementsmannen en mocht dus zijn voorsprong uitdiepen. Corbin Strong en Timo Kielich vervolledigden het podium. Door de bonifacties kwam Strong naast Trentin in de stand, maar op basis van alle resultaten was het alsnog de Italiaan die de eindzege pakte.