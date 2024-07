📷 Remco Evenepoel verklapt wat koning Filip hem vertelde na gouden medaille op de Spelen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel en Wout van Aert bezorgden België met goud en brons de twee eerste medailles op de Olympische Spelen in Parijs. Ze mochten meteen op audiëntie bij de koning en de koningin.

Op de openingsceremonie waren koning Filip en koningin Mathilde er al bij, maar ook tijdens de olympische tijdrit moedigden ze Wout van Aert en Remco Evenepoel stevig aan. Ze waren getuige van de eerste Belgische medailles op de Spelen.

Nadat ze hun medaille in ontvangst hadden genomen, mochten Evenepoel en Van Aert al kort even op bezoek bij het vorstenpaar. Evenepoel en Van Aert konden ook kort even praten met hen en op de foto gaan.

Van Aert en Evenepoel bij koning Filip

"Hij vertelde mij dat hij en de koningin superfier waren. Het blijft toch altijd een enorme eer. Echt prachtig", verklapte Remco Evenepoel bij Sporza. Normaal gezien zijn gesprekken met de koning altijd geheim

Ook Wout van Aert sprak nog even met Filip en Mathilde. "Het is toch bijzonder om de koning en de koningin zo te ontmoeten. En het is toch ook een bijzonder moment voor elke Belg", zei Van Aert nog.

Na de Olympische Spelen zullen Van Aert en Evenepoel wellicht nog eens op bezoek gaan bij de koning, samen met alle andere medaillewinnaars. In de wegrit maken ze ook nog kans om elk nog een tweede medaille te pakken.