Merlier kritisch voor aanpak Soudal Quick-Step samen met Evenepoel: "Eerlijk gezegd..."

Tim Merlier en Remco Evenepoel staan dit jaar voor het eerst samen aan de start van de Tour. Volgens Merlier had die eerste test eerder al eens kunnen gebeuren.

Voor het eerst sinds 2021 staat Tim Merlier dit jaar nog eens aan de start van de Tour, toen won hij ook een etappe. Met de Tourstart in Rijsel is Merlier ook een van de grote kanshebbers op de eerste gele trui.

Merlier zal niet de enige kopman zijn in de Tour, want er is natuurlijk ook nog Remco Evenepoel. Vorig jaar was er geen plaats voor beiden, dit jaar dus wel. Voor Merlier en Evenepoel wordt het hun eerste grote ronde samen.

Evenepoel en Merlier voor het eerst samen

De Europese kampioen vindt dat dat al eerder had moeten gebeuren. "Ik vond eerlijk gezegd dat we het twee jaar geleden al een keer hadden moeten proberen", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad. Merlier ging toen niet naar de Vuelta, Evenepoel wel.

Daar had volgens Merlier al een evaluatie kunnen komen of het werkt. En Merlier gaat natuurlijk niet alleen naar de Tour, maar krijgt ook zijn lead-out Van Lerberghe mee. Bergop zullen ze niet werken voor Evenepoel.

"Maar we kunnen elkaar wel versterken. Als klassementsploeg rijd je elke etappe tot aan de drie kilometer om de kopman vooraan te houden. Daar kunnen wij ons wagonnetje aanpikken. In de hectiek van de Tour kan dat ons leven wat makkelijker maken."