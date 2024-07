🎥 Concurrent van Evenepoel en Van Aert valt zwaar in tijdrit en moest meteen onder het mes

De olympische tijdrit was niet voor iedereen een pretje. De Australiër Luke Plapp kwam bijzonder zwaar ten val en moest zelfs al onder het mes.

Twee renners reden de olympische tijdrit bij de mannen niet uit: de Noor Soren Waerenskjold en de Australiër Luke Plapp. Die laatste was goed onderweg, want bij het eerste tussenpunt zette hij de vierde tijd neer.

Niet veel daarna ging het echter mis voor Plapp. De Australiër kwam zwaar ten val en gaf op. Op sociale media circuleren er beelden van net na de valpartij, waarbij een verzorger op de buik duwt van Plapp en hem daarna recht helpt.

Plapp ondergaat buikoperatie na valpartij

Ondertussen is het Australische team met een update gekomen. "De 23-jarige wielrenner Lucas Plapp heeft zaterdagavond een buikoperatie ondergaan in een ziekenhuis in Parijs, nadat hij in regenachtige omstandigheden gevallen is tijdens de individuele tijdrit voor mannen."

"Plapp gleed onder een hek kort nadat hij het eerste tussenpunt was gepasseerd, na ongeveer 14 van de 32 kilometer. Zijn ouders en een Australische teamdokter waren bij hem in het ziekenhuis", klinkt het nog.

De Australiër zou komende zaterdag ook de wegrit rijden, maar na zijn operatie lijkt dat nog weinig waarschijnlijk. Simon Clarke en Michael Matthews zijn de twee overige Australiërs aan de start van de wegrit.