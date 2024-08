Vanthourenhout over lekke band Evenepoel in olympische wegrit: "Kost me wellicht een boete"

Met de gouden medaille van Remco Evenepoel in de wegrit heeft bondscoach Sven Vanthourenhout nog maar eens een medaille gepakt. Hij was dan ook bijzonder emotioneel.

Na de gouden en bronzen medaille van Remco Evenepoel en Wout van Aert in de tijdrit was het nu opnieuw prijs voor de Belgen in de wegrit. Remco Evenepoel was heer en meester en reed de concurrentie op een hoopje.

Nog maar eens een medaille voor de Belgen onder bondscoach Sven Vanthourenhout. "Dit is iets wat ze binnen 20, 30 of 40 jaar in een of andere documentaire gaan tonen", reageerde de bondscoach bij Sporza.

Vanthourenhout over lekke band Evenepoel

Wellicht ook omdat Evenepoel op vier kilometer van de streep nog lek reed. Gelukkig zat Vanthourenhout door de voorsprong van meer dan een minuut al bij Evenepoel. Hij kreeg dan ook snel een nieuwe fiets.

"Het was superhectisch om daar te zitten met de auto, we hebben er een koers in de koers voor gereden", zei Vanthourenhout. Omdat er geen oortjes waren toegelaten, wist Evenepoel ook niet wat zijn voorsprong was.

En dus ging Vanthourenhout nog snel even naast Evenepoel rijden om hem gerust te stellen over zijn voorsprong van een minuut. "Eigenlijk mocht dat niet van de jury, dus misschien kost dat me nog wel een boete", lachte Vanthourenhout nog.