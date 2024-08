Opmerkelijk: u kan dit weekend nog steeds fietsen met dubbel Olympisch kampioen Evenepoel

Op zaterdag 10 augustus vindt de tweede editie van de R.EV Ride plaats. Schepdaal, het dorp van Remco Evenepoel, is opnieuw de start- en aankomstplaats. Je kan nog steeds met de Olympisch kampioen een rondje rijden.

Na zijn eerste Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen in Parijs wil Remco met een toertocht over zijn Belgische trainingswegen graag opnieuw tussen zijn supporters rijden. De deelnemers hebben keuze tussen vier afstanden.

Het gaat over 60 km, 85 km, 130 km of 170 km dwars door het Pajottenland, de Vlaamse Ardennen en Le Pays des Collines. ‘s Namiddag staan er tal van activiteiten voor de jongste fans op het programma. En wie Remco nog niet op het parcours of bij de bevoorradingsposten heeft kunnen spotten, krijgt de kans hem te ontmoeten in het ‘after-bike-dorp’ aan de finish.

© photonews

Ook de R.EV Brussels Cycling Academy, die een jaar geleden gelanceerd werd, zal present tekenen. "Het initiatief ligt me bijzonder na aan het hart. Na twee drukke maanden, met de Tour en de Olympische Spelen, zal het een mooie gelegenheid zijn om mijn trainingsroutes te berijden samen met mijn supporters. Ik kijk ernaar uit!", klonk het een paar weken geleden al.

Nog steeds tickets te verkrijgen

Opmerkelijk: er zijn nog steeds tickets te verkrijgen. Voor dertig euro kan je dus nog steeds samen met Remco Evenepoel gaan rijden. Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op deze website: www.revride.be

“Er is veel interesse, we zullen wel meer deelnemers hebben dan vorig jaar. Hoeveel, dat valt moeilijk te zeggen. Maar het evenement is zeker nog niet uitverkocht: er is nog plaats", zegt Anthony Fina van organisator Peloton tegen Het Belang van Limburg.