Soudal - Quick-Step stunt met toptransfer, maar past het ook binnen het kraam van Evenepoel?

Soudal Quick-Step heeft nog altijd geen nieuwe renners aangekondigd, maar is achter de schermen wel druk bezig. De Brit Ethan Hayter zou op weg zijn naar de ploeg van Patrick Lefevere. Daar was maandag voor het eerst sprake van en dat lijkt er echt van te komen.

Patrick Lefevere meldde eerder al dat Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe) wellicht de overstap maakt naar Soudal - Quick-Step. De Nederlander Wout Poels (Bahrain-Victorious) wordt ook al eventjes aan Soudal Quick-Step gelinkt.

De Britse wielerjournalist Daniel Benson kwam maandag met een volgende naam op de proppen: Ethan Hayter. De 25-jarige Brit is einde contract bij INEOS Grenadiers, de ploeg waar hij in 2020 profrenner werd. Het Laatste Nieuws bevestigt het nieuws ondertussen.

© photonews

Hayter is een sprinter die ook een goede tijdrit kan rijden. Hij won al een etappe won in de Ronde van het Baskenland (2023) en drie ritten in de Ronde van Romandië (2022 en 2023). Hij won ook al een Ronde van Noorwegen (2021) en Ronde van Polen (2022).

Hayter de nieuwkomer?

Deze week kan Hayter op de piste in Parijs laten zien dat hij ook in het baanwielrennen een echte topper is. Hayter kan in de breedte zeker een topversterking zijn voor Soudal - Quick-Step. Toch mag er ook een kanttekening gemaakt worden.

Als het gaat over de dromen van Evenepoel? Dan lijkt Hayter niet meteen de grootste versterking te zijn voor een eventuele Tourploeg. Maar niets is wat het lijkt, want de Brit kan bergop ook lang overleven en heeft een hele grote motor.