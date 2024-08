Had dit moment met Vos invloed Kopecky in olympische wegrit? "Ze wilde daaruit wellicht leren"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky pakte in de olympische wegrit een bronzen medaille. Maar maakte ze geen foutje in de strijd om goud?

In de olympische wegrit moest Lotte Kopecky lang achtervolgen doordat ze werd opgehouden door een valpartij net voor de eerste beklimming van Montmartre. Ze maakte wel als enige de oversteek naar voren in de koers.

Daarna moest Kopecky samen met Faulkner ook nog een gat dichtrijden op Vos en Vas. Toen ze kwamen aansluiten, maakte Faulkner van het moment gebruik om te versnellen en naar olympisch goud te knallen.

Vas probeerde Faulkner nog bij de lurven te grijpen, maar kraakte uiteindelijk. Kopecky en Vos reageerden niet en keken naar elkaar, Kopecky verklaarde achteraf dat ze het initiatief aan de snellere Vos overliet.

Mispakte Kopecky zich aan Vos?

Was dat een fout van Kopecky? "Als je wil winnen...", stelt Nathan Van Hooydonck bij Derailleur "Door direct op het wiel te springen, was de inspanning voor iedereen dezelfde", vult Serge Pauwels verder aan.

"Misschien heeft het er ook mee te maken dat het opnieuw Vos was", stelt Van Hooydonck. "In de Omloop deed Vos alles perfect, terwijl Lotte alle gaten dicht reed. Het speelde toen allemaal in de kaart van Vos en misschien probeerde ze daaruit te leren. En misschien dacht Vos wel dat Kopecky het ging doen."