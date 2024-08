Eindelijk officieel: Soudal Quick-Step kondigt zijn eerste transfer voor volgend seizoen aan

Soudal Quick-Step heeft zijn eerste transfer aangekondigd. Zoals verwacht keert de Duitser Maximilian Schachmann (30) na zes jaar terug bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Zo'n week geleden had Patrick Lefevere al verklapt dat Maximilian Schachmann op de terugweg was naar Soudal Quick-Step en een week later is de transfer ook officieel. De Duitser tekent voor twee seizoenen.

Schachmann reed in 2017 en 2018 al twee jaar voor de ploeg van Patrick Lefevere en won in zijn laatste jaar een rit in de Giro. In 2019 won Schachmann drie ritten in het Baskenland, in 2020 en 2021 won hij Parijs-Nice.

De voorbije drie seizoenen kon Schachmann geen echte topresultaten meer voorleggen door blessures, al was hij dit seizoen wel iets beter. Zo werd Schachmann tweede in de eerste rit in de Giro.

Schachmann over terugkeer naar Soudal Quick-Step

"Ik ben blij dat ik weer thuis ben en weer kan koersen voor Soudal Quick-Step, de ploeg waar ik mijn carrière ben begonnen", reageert Schachmann op zijn terugkeer naar het oude nest van Patrick Lefevere.

"Ik heb twee uitstekende jaren bij de ploeg doorgebracht, waar ik enorm veel heb geleerd. Ik aarzelde niet toen de kans zich voordeed om terug te komen", stelt de Duitser nog.