Zelfs Pedersen werkt voor hem: coach onthult hoe Thibau Nys dat op zijn 21ste al afdwingt

Thibau Nys won dit seizoen al acht keer en zet bijzonder veel stappen. Coach Paul Van den Bosch ziet dan ook een mooie carrière voor Nys voor zich.

Met al acht zeges dit jaar en in totaal al tien profzeges op zijn naam doet Thibau Nys het bijzonder goed. Coach Paul Van den Bosch is dan ook de indruk. "Qua wattages duwt hij nu al hetzelfde als de absolute top van het World Tour-peloton", zegt hij bij Sporza.

Dat zag Van den Bosch ook al op training, maar hij had niet verwacht dat Nys die waarden over vijf en tien minuten ook al kon reproduceren op het einde van een zware wedstrijd. "Het is echt allemaal indrukwekkend."

Pedersen werkt voor Nys

Wat ook opvallend is, is dat Nys op zijn 21ste al bijzonder veel steun krijgt van zijn team. Onder meer ex-wereldkampioen Mads Pedersen deed zijn duit in het zakje voor Nys. En dat is niet de minste.

"De maturiteit van Thibau gaat veel verder dan het fysiek", zegt Van den Bosch. "Hij toont die maturiteit ook door in een ploeg vol vedetten zijn plek af te dwingen en door iedereen voor hem te laten rijden."

Dat Pedersen voor Nys wil werken, is voor Van den Bosch dan ook geen verrassing. Nys toont namelijk dat hij het vertrouwen waard is en dat hij het ook kan afwerken voor het team.