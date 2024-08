🎥 Dat ging niet vanzelf: Justine Ghekiere pakt de bollentrui in de Tour en doet haar verhaal

Justine Ghekiere heeft in de Ronde van Frankrijk de bergtrui veroverd. De West-Vlaamse van AG Insurance-Soudal moest daarvoor wel bijzonder diep gaan.

Dat Justine Ghekiere mocht deelnemen aan de Tour de France Femmes kwam er pas na het afhaken van kopvrouw Ashleigh Moolman-Pasio. Ghekiere had zichzelf dan ook geen druk opgelegd en wilde het dag per dag bekijken.

Net zoals ze het hele jaar doet, strijdt Ghekiere opnieuw mee voor de bergtrui. In Catalonië en in de Giro mocht ze die al meenemen naar huis, ook in de Tour is Ghekiere goed bezig. Al moest ze wel diep gaan. `

"Ik denk dat ik nog nooit zo diep ben geweest. Ik moest alles geven voor de punten, maar voor een trui in de Tour moet je wel iets overhebben", zegt ze bij Sporza. Ghekiere heeft nu drie punten voorsprong op Puck Pieterse.

"Ik ben heel blij", zegt Ghekiere over haar bollentrui. "Mijn seizoen was niet altijd gemakkelijk met de nodige ups en downs. Maar nu kan ik tonen wat er in mijn benen zit." De bollen waren dan ook het doel in de Tour.

"We wilden zeker één dag de bollentrui hebben en het is fantastisch dat dat gelukt is." De trui houden tot het einde wordt wel moeilijk. Ghekiere heeft nu 18 punten, in de laatste twee dagen zijn er nog maximaal 55 punten te verdienen.

πŸš΄πŸ»πŸ‡«πŸ‡· | Zo zijn er nog twee! Ghekiere kan het wiel van Brown niet houden wanneer de Australische het gat dicht rijdt naar Fisher-Black toe. Nog 25 kilometer te gaan βŒβ€‹βŽβ€‹ #TDFF2024



πŸ“Ί Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/KOEVNwDtoq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 16, 2024

