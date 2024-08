Demi Vollering deelt klein steekje uit aan ploeg nadat ze de Tour met 4 seconden verliest

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen tweede eindzege op rij in de Tour de France Femmes voor Demi Vollering. De Nederlandse probeerde nog in de slotrit, maar kwam uiteindelijk vier seconden tekort.

Door haar valpartij in de vierde etappe moest Demi Vollering in de slotrit nog 1'15" goedmaken op gele trui Katarzyna Niewiadoma. Met de Col du Glandon (19.9 km aan 7.2%) en Alpe d'Huez (14 km aan 7.9%) leek dat geen probleem.

Vollering viel al op iets meer dan 50 kilometer van de streep aan, op twee kilometer van de top van de Glandon. Ze pakte meer dan een minuut op Niewiadoma, maar kreeg in de 15 kilometer lange vallei geen hulp van Rooijakkers.

Valpartij nekt Vollering in strijd om eindzege

Op Alpe d'Huez werd het een secondenspel om het geel en Niewiadoma hield uiteindelijk vier seconden over op Vollering, die naast haar tweede Tourzege grijpt. "Het is superzonde. Dit zal nog wel even pijn doen, ja", zei ze bij Sporza.

Vollering kreeg ook last van haar rug, wellicht een gevolg van haar val. "Ik hoopte dat het zou wegtrekken en op Alpe d'Huez heb ik gedaan wat ik nog kon, maar ik merkte dat ik leeg was", zei de Nederlandse.

Dit jaar had Vollering al vier eindklassementen gewonnen, nu moet ze tevreden zijn met de tweede plaats. "Zonder die val had ik het geel heel stevig om mijn schouders gehad. Dat is enorm zuur." Vollering werd ten val gebracht door haar ploeggenote Wiebes.