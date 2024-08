Mijlpaal in carrière voor Arnaud De Lie, maar hij ontsnapt nipt aan stevige teleurstelling

Arnaud De Lie heeft voor het eerst in zijn carrière een eindklassement gewonnen. In de Ronde van Denemarken hield hij één seconde over op thuisrijder Magnus Cort.

In de slotrit van de Ronde van Denemarken speelde Arnaud De Lie geen rol van betekenis, in de sprint werd hij pas 21ste. Magnus Cort werd derde en pakte zo nog vier bonificatieseconden, maar kwam dus één seconde tekort voor de eindzege.

"In de sprint zat ik rond de 20ste positie, wat te ver is. Als je te ver zit in de laatste bocht, is het gewoon onmogelijk om terug naar voren te komen. Ik heb geluk dat Magnus Cort derde werd waardoor ik de leiderstrui met één seconde behield."

De Lie eindwinaar in Denemarken

Voor De Lie is het zijn eerste zege in een eindklassement. "Het is een geweldig gevoel om mijn eerste eindzege te pakken. Het was een doel om hier een rol te spelen in het algemeen klassement, om de overwinning te pakken is gewoon geweldig."

De Lie werd met Lotto Dstny derde in de ploegentijdrit en sprintte ook twee keer naar de tweede plaats, maar een ritzege pakken lukte dus niet. "Maar belangrijker is dat ik naar huis ga met de eindoverwinning."

Voor De Lie staan nu de Bretagne Classic (25 augustus), de Renewi Tour (28 augustus tot 1 september), de GP Québec (13 september) en de GP Montreal (15 september) op het programma.