Geen Franse ploeg: manager geeft twee redenen voor keuze van Alaphilippe voor Cancellara

Als Julian Alaphilippe de ploeg van Patrick Lefevere ooit zou verlaten, dan zou het voor een Franse ploeg zijn. Maar Alaphilippe koos opvallend genoeg voor Tudor Pro Cycling.

Onder meer Cofidis en TotalEnergies trokken stevig aan de mouw van Julian Alaphilippe. In Frankrijk kon de tweevoudige wereldkampioen ook stevig zijn boterham verdienen. Maar hij liet hen bewust links liggen.

Alaphilippe zou zoals Sagan bij TotalEnergies een uithangbord zijn geweest, waarbij sportieve prestaties niet meer op de eerste plaats moeten komen. Net dat wilde Alaphilippe niet volgens zijn manager Dries Smets.

"Hij is nog heel gemotiveerd en weet dat hij het nog in zich heeft om mooie resultaten te rijden", zegt Smets bij Het Laatste Nieuws. "Dit is een keuze met ambitie", zegt hij over Tudor. Die ploeg haalde ook al Marc Hirschi binnen.

Alaphilippe vindt oude bekende terug

De keuze voor Tudor kwam er ook nog om een andere reden. Bij de Zwitserse ploeg vindt Alaphilippe namelijk sportief manager Ricardo Scheidecker terug. Hij was tot twee jaar geleden hoofd van de performance cel van Soudal Quick-Step.

"Weten dat je met mensen kan samenwerken die streven naar kwaliteit, zorgt voor rust. Tudor wil de stap zetten naar de WorldTour, maar zowel qua structuur, omkadering als materiaal zitten ze al op dat niveau", stelt Smets.