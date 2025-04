Florian Vermeersch baalt door kopman Tadej Pogacar: "Zit met een dubbel gevoel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Florian Vermeersch is vijfde geworden in Parijs-Roubaix, maar daar zat volgens hem veel meer in. Kopman Tadej Pogacar verhinderde hem echter om beter te doen.

Na zijn tweede plaats in 2021 streed Florian Vermeersch opnieuw om een podiumplaats in Parijs-Roubaix. Vier jaar geleden werd hij tweede, nu moest hij tevreden zijn met de vijfde plaats. Zijn kopman Tadej Pogacar werd ook tweede.

De wereldkampioen ging de strijd aan met Mathieu van der Poel, maar kwam ten val toen hij een bocht miste. Vermeersch voelde zich bijzonder goed, maar kon mocht of kon geen inspanning leveren.

"Ik zit dan ook met een dubbel gevoel", gaf Vermeersch achteraf toe. "Ik zat met een stel superbenen, maar moest me in de achtergrond beperken tot volgen, omdat Tadej vooraan zat. Ik vind het heel spijtig voor hem dat hij tweede wordt door pech."

Vermeersch met dubbel gevoel na Parijs-Roubaix

"Het is logisch dat ik niet mocht overnemen of toch niet mocht proberen om het gat dicht te rijden", zei Vermeersch echter wel. In de finale probeerde Vermeersch om nog alleen weg te rijden van Van Aert en Pedersen.

"Ik heb nog geprobeerd op de Carrefour de l'Arbre om ze los te rijden, maar het gat was niet groot genoeg. Toen was het duidelijk dat ik moest sprinten, maar als je moet sprinten tegen twee kanjers die massasprints in de Tour hebben gewonnen, dan weet je dat het moeilijk wordt."

Vermeersch maakte nog een frisse indruk na een zware koers. "Ik voel me heel goed. Ik heb niet het gevoel dat ik stikkapot zit. Dat klinkt misschien stom, maar ik had wonderbenen. Een tweede en een vijfde plek is dan een beetje zuur."