'Opnieuw vertrekt een topper bij Soudal Quick-Step, dit wordt zijn verrassende nieuwe ploeg'

Met Julian Alaphilippe vertrekt al zeker een van de grootverdieners bij Soudal Quick-Step. Ook Kasper Asgreen trekt eind dit jaar de deur achter zich dicht bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen werden in 2021 beloond met een contractverlenging van drie jaar en een loonsverhoging. Alaphilippe was net voor de tweede keer op rij wereldkampioen geworden, Asgreen had de E3 en de Ronde van Vlaanderen gewonnen.

Begin 2023 had Patrick Lefevere al spijt van die contractverlengingen. "De duur van die contracten heb ik met de kennis van vandaag verkeerd ingeschat", zei Lefevere toen bij Het Nieuwsblad. Dat kwam door Remco Evenepoel.

Zijn evolutie ging veel sneller dan Lefevere had verwacht. Evenepoel had eind 2022 de Vuelta gewonnen, waardoor Lefevere klimmers naar zijn ploeg wilde halen. Door de zware contracten van Alaphilippe en Asgreen ging dat niet.

Asgreen naar EF Education EasyPost?

Eind dit jaar loopt het contract van Alaphilippe en Asgreen af. De Fransman rijdt vanaf volgend jaar voor het Zwitserse Tudor, ook Asgreen zal niet bij Soudal Quick-Step blijven. Maar hij trekt niet naar het Noorse Uno-X.

Volgens Renaat Schotte trekt Asgreen namelijk naar het Amerikaanse EF Education-EasyPost. Dat zei hij tijdens de live-uitzending van de Vuelta op VRT1. In 2023 vertrok de Deen Honoré ook al van Quick-Step naar EF.