18-jarig Belgisch talent moet opgeven na twee absolute topdagen en ritzege: "Zeer jammer, maar ..."

Er is meer dan enkel Jarno Widar. Ook in de Ronde van de Toekomst voor vrouwen was er een jonge Belgische perfect bezig. Ziekte heeft er nu echter anders over beslist.

Vorig jaar was Shirin van Anrooij de beste in de Ronde van de Toekomst voor vrouwen, dus de rittenkoers is net als bij de mannen echt wel een representatie naar talenten toe.

En met Lore De Schepper hadden we ook een Belgische helemaal voorin het klassement. Woensdag won ze de openingsproloog over zo'n twee kilometer klimmen met een seconde voorsprong op Isabella Holmgren en twaalf op Nienke Vinke.

In de eerste bergrit op donderdag werd ze dan weer derde, waardoor ze ook derde werd in het klassement en haar goede vorm wist te bevestigen. Vrijdag was er echter slechter nieuws.

Maagproblemen

Door maagproblemen moest ze er namelijk de brui aan geven. Dat heeft ze zelf ook laten weten via de sociale media op Instagram. Ze sprak over een gemiste kans.

"Heel jammer, want ik stond 3e in het klassement en de strijd was nog lang niet voorbij. Maar mijn gezondheid komt op de eerste plaats en ik zal zeker terugkomen voor meer", aldus De schepper op Instagram.