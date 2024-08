Bondscoach geeft timing aan om beslissing te nemen over EK-selectie: "Dan wil er uit zijn"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bondscoach Sven Vanthourenhout staat voor een zware uitdaging. Hij wil snel de knopen doorhakken voor de EK-selectie.

Midden september is er in Limburg het EK wielrennen op de weg. Een groot kampioenschap in eigen land, dan betekent automatisch ook dat heel veel renners van de ploeg willen deel uitmaken.

Zo gaf Wout van Aert al aan dat hij graag van de partij zou zijn, al maakt dat het vraagstuk rond sprinters Jasper Philipsen en Tim Merlier alleen maar moeilijker.

“Hij stelt zich kandidaat”, aldus de bondscoach in Het Nieuwsblad over de vraag van Wout van Aert. “Het is zeker een mogelijkheid dat Wout aan de start staat.”

Al ziet de bondscoach Van Aert niet als een sprinter op zijn lijstje. “Het is niet omdat iemand die op de lijst staat een sprint in de benen heeft, dat zijn rol ook zo ingevuld wordt.”

Dat het een moeilijke oefening wordt, dat beseft Vanthourenhout maar al te goed. “Maar ik denk niet dat het aan mij ligt dat het zo moeilijk is”, geeft hij nog aan.

Toch wil hij niet lang meer wachten om de knopen door te hakken. “We hebben op dit moment een enorme luxe in het aanbod aan renners. Het is een lastige puzzel om te leggen, maar na het weekend zou ik er toch uit willen zijn.”