Van der Poel, Van Aert en Philipsen zijn gewaarschuwd: Milan spreekt klare taal over het EK

Jonathan Milan heeft in de Renewi Tour ook de derde etappe gewonnen. De Italiaan zit duidelijk in bloedvorm en maakt een doel van het EK wielrennen.

Na de eerste etappe heeft Jonathan Milan ook de derde etappe gewonnen in de Renewi Tour. Opnieuw klopte de Italiaan van Lidl-Trek met veel overmacht Jasper Philipsen, die opnieuw vrede moest nemen met de tweede plaats.

Milan kon rekenen op een sterke Jasper Stuyven in de finale. Van twee kilometer tot de streep tot de slotkilometer reed Stuyven met Milan in zijn wiel en zette hem mooi af. Dat was ook het plan van Lidl-Trek

"We wisten dat we die chicane in eerste positie moesten nemen. Vorig jaar werd er daar gevallen, dus het was goed werk van Jasper. Ik werd perfect afgezet", bedankte Milan nadrukkelijk zijn Belgische ploegmaat.

Milan topfavoriet op het EK

Voor Jonathan Milan is het al zijn vijfde zege op acht koersdagen, want in de Ronde van Duitsland won hij ook al drie etappes. De Italiaan is één van topfavorieten op het EK. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet aan denk. Het is een van mijn hoofddoelen."

Andere favorieten zoals Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen, maar ook sprinters zoals Jasper Philipsen en Tim Merlier zijn dus gewaarschuwd. Milan wordt dé te kloppen man op het EK.